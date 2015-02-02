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货币新闻 | 2015年 2月 2日 星期一 17:00 BJT

意大利数据：1月制造业PMI升至49.9，但仍连续四个月低于荣枯线

Markit称，制造业产出为9月以来首次扩张，但只有消费品领域出现温和增长。

1月新订单分项指数从12月的47.0升至47.8，仍处萎缩状态，新出口订单增长未能弥补国内需求疲弱的影响。

数据表现平平，继续近期经济数据稍显正面的表现。上周数据显示，整体企业信心1月上升，不过制造商信心下滑，12月失业率意外下降。

就业方面是PMI数据中的亮点，显示制造商1月开始恢复聘雇活动，之前已连续三个月裁员。(完) (编译 蔡美珍/李爽 审校 艾茂林/王兴亚)
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