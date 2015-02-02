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货币新闻 | 2015年 2月 2日 星期一 16:58 BJT

法国数据：制造业下滑趋势在1月缓解，综合PMI升至八个月高位

这是八个月来的最高值，不过仍稍稍低于初值的49.5，并且也低于50的荣枯分水岭。

Markit资深经济学家Jack Kennedy说：“新年伊始法国制造商获得了一些喘息的机会，产出在经历了长期的下滑后，愈发趋于稳定。”

不过他表示，竞争激烈造成价格下降，凸显出“在需求持续脆弱的环境下所面临的严峻挑战。”(完)

(编译 高琦/王洋; 审校 蔡美珍/李爽)
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