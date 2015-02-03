基金观点：台股恐有随美股修正风险，中期多头趋势未变--元大宝来投信

路透台北2月3日 - 台湾最大投信公司--元大宝来投信发表最新的台股评论称，美国上季GDP季比年化成长率2.6%，不如市场原预期3%，主因商业投资降温，政府开支减少，贸易逆差扩大，抵消民间消费成长，由于今年第一季美国又遇暴风雪侵袭，短期可能影响消费动能，中期对美国观察重点在于，FED能否由极宽松的货币政策导回正轨，则今年第三季前应出现首次升息，如此则通缩风险降低，有利美股领军国际股市长多格局，但美股短期回档整理压力渐增。

欧元区方面，CPI年变动率再创负值新低，通货紧缩压力加大，加上希腊对债务金额减免态度强硬，与欧盟及IMF关系紧张程度升高，其公债殖利率创新高，而俄罗斯卢布亦重贬，短期可能促成国际系统性事件风险；中国方面，由于经济成长趋缓，年GDP成长率降至6%至7%，但仍为相对高成长市场，尤其习李政权接掌以来，以调结构作为主轴，包括反贪、环保、城镇化、提升服务业及社会福利等，皆是对中国经济短空长多的正确方向，今年中国经济预估持稳成长，考量降息效应，PMI可能在第2季后转强。台湾最新景气对策分数由25分降至22分，灯号由绿灯降为黄蓝灯，倘若1月份续降则将对大盘构成回档压力。

短期美元指数在95附近遇压整理，惟美元指数由2001年最高121，大幅贬至前几年在70-75中期打底，如今美元指数结构中，欧元约占58%，日元约占14%，由于欧元区与日本皆存在通货紧缩风险，总经基本面促欧日元易贬难升，加上政策面ECB推出欧版QE政策，日本央行续主导日币贬值提振出口，使欧日元呈贬值趋势，美元相对之下趋升，预估此波压力可能出现在美元指数100至110区间，未来投资可着重，产业或个股终端以美国市场为主者，受惠美国复苏较大，例如半导体、汽车零组件、成衣（尤其Under Armour及Nike供应链），航空、货柜等产业。

国际原油价格短期因美国油井减少开出及空头回补，出现单日急弹8%，短期油价可能出现技术面反弹，但油价长空格局未变，主要理由包括：油价向来与美元呈现反向关系，能源原物料需求高峰已过，原油供给面疑虑增加等，此波油价中期可能先测试2009年低点约30至40美元，再转成缓步回升，但未来可能长期处于50至70美元，不易再回升至100美元以上，主因沙乌地阿拉伯原油生产加计运费成本仅约20美元，美国页岩油成本50~70美元，短期油价反弹时，海运及航空股回档压力较大，但中期空间仍大，此波海运、航空股股价可能挑战评价历史上缘。

中国之前因习李政权由保增长转向调结构，经济成长趋缓，加上股市IPO规模金额仍钜，筹码面趋向不利，过去几年在美股领军国际攻高过程中，上证股市并未跟进，在1,900至2,400点间打底数年，直到2014年中出现转折变化，中国政策风向转偏多，开始资金宽松政策，包括降息及推出沪港通等措施，活络股市，此波上证股市系以非银行金融（证券、保险），高铁基建、航空三类蓝筹股主流领军，目前预估本益比仅约12倍至13倍，股市本益比18至20倍方有较大压力，长期上档空间仍大，对台股影响利弊参半，可能吸引资金外流，但也对中国内需及政策受惠类股有利，例如手机晶片、汽车零组件、水资源、航空等，相关上证ETF仍为回档后首选标的。