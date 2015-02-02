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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 14:29 BJT

俄罗斯数据：1月制造业活动萎缩速度为2009年中以来最快

汇丰俄罗斯和CIS首席分析师Alexander Morozov表示，“企业为了未来苦日子预做准备，大幅减少投入采购活动、加速去库存，以及快速减少劳动力。”

去年俄罗斯工业生产起伏很大，有时会意外大增，部分分析师认为是卢布下跌助制造商一臂之力。

然分析师对整体前景持悲观看法，因油价在去年下半年挫跌60%，且西方国家因乌克兰危机而对俄罗斯祭出制裁。

Morozov并警告有需求下跌而物价飙涨的风险。

“这表明货币政策当局的利率政策要谨慎处理，避免未来进一步货币宽松，”他表示。(完) (编译 王颖/戴素萍 审校 高琦/张若琪)
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