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货币新闻 | 2015年 2月 2日 星期一 17:54 BJT

英国数据：出口订单提振制造业活动扩张，但降价脚步加速--PMI

“以这个速度看，该部门第一季将不会给经济提供多少提振，”Markit资深分析师Rob Dobson说。

PMI数据显示，来自国内和海外的订单增长加速，新出口订单分项指数触及五个月高位。

鉴于油价过去六个月下挫逾一半，跌破每桶50美元，制造商支付的原料价格降幅创2009年5月以来最大。

相应地，生产商19个月来首次下调产品价格，并且降幅为2009年9月以来最大。

“通胀压力消退，将为英国央行提供空间，可以把首次升息时间推迟至2015年后期，”Dobson说。(完)

(编译 蔡美珍/王兴亚；审校 王丽鑫/白云)
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