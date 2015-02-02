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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 14:15 BJT

韩国汇市：韩元兑美元创四周收盘低位，因韩央行降息臆测升温

路透首尔2月2日 - 韩国韩元兑美元 周一创下四周收盘低位，因中国制造业活动放缓，支撑了韩国央行降息的预期；近来全球多个央行放宽政策措施，已然使韩国央行面临压力。

韩元兑美元 收报1,103.3，上周五国内收报1,093.5。 (完)

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