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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 14:48 BJT

新兴汇市：韩元领跌新兴亚币，因美中经济放缓疑虑强化宽松预期

亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            117.60    117.52   -0.07   +1.75    119.66
    坡元            1.3537    1.3544   +0.05   -2.05    1.3260
    台币          31.636    31.555   -0.26   +0.26    31.718
    韩元           1101.89   1093.50   -0.76   -0.24   1099.30
    泰铢             32.55     32.73   +0.55   +1.08     32.90
    菲律宾披索       44.18     44.08   -0.23   +1.22     44.72
    印尼卢比      12690.00  12665.00   -0.20   -2.44  12380.00
    印度卢比       61.88     61.86   -0.03   +1.86     63.03
    马币            3.6290    3.6280   -0.03   -3.65    3.4965
    人民币          6.2586    6.2510   -0.12   -0.87    6.2040
    (完)
    
      
      
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 (编译 张若琪/王颖；审校 高琦/白云)
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