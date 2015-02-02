《交易视点》若资金紧张推升收益率，为中国利率债加仓机会--中金

路透上海2月2日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报称，本周由于转债申购叠加新一批IPO发行和春节因素逐步体现，资金面可能会越来越紧，央行可能会进一步注入流动性，但如果流动性紧张推动收益率回升，每一次回升都是加仓的机会。

在诸多因素抑制下，中国国内消费需求逐步走弱，可能会带动物价走入通缩困境。目前来看，上半年CPI涨幅的平均水平很可能低于1%，甚至个别月份逼近0或者跌破0的可能性也不能完全排除。

而全球越来越多央行加入货币战争，竞相放松货币政策来推动货币的贬值以及压低实际利率，企图摆脱通缩的困境。中国目前货币政策的放松behind the curve（滞后），既没有看到汇率层面的大幅贬值，也没有看到利率层面引导实际利率下行，加上货币增速仍处于回落通道当中，整体货币条件依然偏紧，可能加剧通缩的压力。

如果央行迟迟不放松货币政策，债券尤其是中长期利率债基本是推All In（加满仓）的节奏。

**1月经济数据前瞻**

外贸方面，内外需求低迷制约外贸增速，考虑春节因素影响，预计出口增速回落而进口增速回升。

出口方面，从各国经济基本面和全球贸易协同看，全球外贸增速总体弱势；从企业调查数据看，1月汇丰PMI和中采PMI新出口订单同步放缓，制造业企业面对的外需持续放缓。考虑出口季节性减弱而春节位置可能影响1月出口增速，预计1月出口增速降至8.7%附近。

进口方面，尽管房地产市场逐步边际改善，但总体依然弱势，内需低迷继续拖累一般贸易进口，叠加全球贸易总体趋弱拖累加工贸易进口，进口需求依然低迷，考虑春节偏晚可能导致进口增速偏高，预计1月进口增速升至0.5%附近，1月贸易顺差或仍达491亿美元。

通胀方面，工业价格加速下行，消费价格受春节错位影响大幅回落。受油气产业链和有色金属产业链价格下跌拖累，主要大宗商品和生产资料价格加速下行，预计PPI环比降幅扩大，PPI同比增速或降至-3.9%附近。

猪肉价格低迷拖累食品涨幅，成品油价格下调拖累非食品涨幅，叠加春节移动假日影响，预计1月CPI同比增速大幅降至0.7%附近。在产出缺口为负、货币增速下行和大宗商品价格低迷背景下，猪肉价格走势是判断通胀关键。

去年9月以来，猪肉价格持续下跌，主要原因是猪肉供给大幅增加。就相对短期而言，微观调研表明生猪出栏量依然较大，猪肉难以显着上涨。就相对长期而言，能繁母猪存栏量下降制约生猪补栏空间，但补栏规模依然可达2012年水平，生猪供给下降但尚难以支持猪肉价格大涨，CPI继续弱势甚至进一步下跌可能性大。

货币信贷方面，受融资需求萎缩以及去年高基数的影响，1月份社融和M2余额增速将破位下行，双双创历史新低。

由于央行1月份较晚下发信贷额度，很多银行基本按照去年1月份的规模来投放，今年1月份的信贷增量在1.3-1.4万亿，从结构上看票据占比会有较大幅度的回升，显示实体经济有效融资需求依然疲弱。

社会融资方面，票据冲贷款可能导致表外未贴现票据再度净减少2,000-3,000亿，而非标的净增量可能较12月份大幅下降，重新回到2014年三四季度的水平， 1月份社融增量可能降至1.5万亿左右。

在高基数的影响下，1月份社融余额增速可能从12月份14.2%降至13%附近，下滑速度超过去年任何一个月，创历史新低。在整体融资需求减弱的情况下，M2增速也难免继续破位下行，大概率跌破12%，降至11.5%-11.7%，创历史新低。

**全球通缩风险增加，中国难独善其身**

全球通缩风险增加，中国难以独善其身，需要警惕通缩压力持续增强。年初以来，美元走强和大宗商品价格下跌的趋势继续延续甚至有所加快。全球的物价水平也在加速下滑。1月份欧元区CPI同比降至-0.6%，已经持平于2009年次贷危机后的最低点。

今年1月份的通胀超预期的弱，食品的月度环比也是历史上1月份最弱的一次。这令人不得不警惕通缩风险的上升。根据澳大利亚西太平洋银行发布的MNI中国消费信心指数，1月份中国消费者信心较12月份小幅回落，处于历史低位。

该指数中的分项，耐用品购买意愿已经跌至历史最低点。这从一个侧面观察到消费需求的持续萎缩。我们认为有几个核心的因素导致消费需求持续低迷：

（1）货币增速持续放缓导致消费需求疲弱。消费需求与货币的增长速度高度相关。2014年以来货币增速持续回落，社会消费品零售增速也处于回落通道当中。

除了直接观察社会消费品零售增速以外，我们也可以通过观察收藏品拍卖情况来观察货币增速对消费和投资需求的影响。如果统计这些拍卖会的拍卖金额的同比增速，可以发现其与中国的货币增速高度相关，中国的货币增速还领先拍卖金额的增速约半年的时间。

（2）收入增速放缓限制居民消费意愿。但中国经济放缓的背景下，居民收入增速趋于回落。企业利润的恶化最终会导致居民收入的减少。12月份工业利率增速明显下滑，降至-8%。

此外，中国整体的就业情况并未如官方数据显现的那么乐观。我们预计今年就业情况会有明显恶化导致消费需求受到抑制。

（3）反腐抑制消费需求。自从中央政府提出八项规定后，中国的三公消费就开始受到抑制。从统计数据来看，中纪委对八项规定的查处力度逐步升级，查处的案件数最近几个月也在才持续增加。政府官员的三公消费以及商业和金融界的收送节礼都明显受到抑制。

除了高端餐饮和奢侈品消费受到打击以外，以前主要用于送礼和行贿之用的收藏品如今也陷入萧条局面。

（4）通胀预期放缓，通缩预期增强。消费意愿的下降在全球范围来看，共同的影响因素在于通胀预期减弱以及通缩预期的增强。收益率曲线的斜率可以作为一个侧面的观察指标。

历史来看，收益率曲线的斜率能大致反映市场对通胀的预期，并有大约半年左右的领先性。目前收益率曲线十分平坦，几乎处于历史上最平坦的时候，也说明市场对未来通胀的走势比较悲观，预期通胀继续回落。

（5）股市和投资需求的分流。股市的走强也分流了其他投资产品（如收藏品）的资金。退一步而言，即使居民不炒股，由于现在市面的理财利率普遍仍有5%以上，而通胀即将滑落到1%以下，实际利率偏高会导致居民更倾向于储蓄和理财而不是消费。

（6）人民币综合有效汇率升值，导致消费需求外溢到海外。随着美元的走强，尽管人民币相对于美元小幅贬值，但人民币相对于一篮子货币仍在持续升值。币值的走强推动国内的部分消费需求向海外转移。(完)