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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 14:33 BJT

日本股市：美中经济数据疲弱令日经指数下跌，两家打印机厂商重挫

路透东京2月2日 - 日本股市周一下跌，因美国和中国的经济数据都
疲弱，引发投资者对全球增长前景的疑虑。另外，日本两家主要打印机生
产商的业绩都令人失望，导致股价重挫。
    
    日经指数 下滑0.7%，收报17,558.04点。东证股价指数<.TOPX
>下滑0.5%至1,408.75点。JPX-日经400指数 下跌0.3%至12,78
5.93点。
    
    Seiko Epson 大跌10.1%，柯尼卡美能达 挫跌9.4%
。
    
    在过去几个月里因油价下跌而受益的个股，从航空公司到橡胶厂商，
也都在今日受到冲击，因油价在上周五强势反弹，录得两年半以来最大单
日涨幅。（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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