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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 15:02 BJT

国际油市：油价下跌，因美国一炼厂罢工及投资者获利了结

由于美国石油钻井数量降幅创纪录，油价周五曾弹离六年新低实现反弹。

“页岩油盆地的石油生产将不可避免地减少，因实力较差、成本偏高的生产商将关闭石油开采业务。这支持我们的观点，即油价今年将实现反弹，布兰特原油每桶均价将达到60美元，”野村表示。

分析称，周一的下跌是继上周之后获利回吐的结果，另一个原因是石油输出国组织(OPEC)产量增加抵消了美国钻探下降的影响。

北美钢铁工人联合会(USWA)周日在九家美国炼油厂发起罢工。

亚洲石油市场还受到美国炼油厂罢工消息影响，这也许会侵蚀短期原油需求。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/王颖；审校 王洋)
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