《RUSSELL专栏》LNG价格挫跌但产量增加，厂商冀望中国成为救星

中国和俄罗斯在去年签署的每年380亿立方米的大单或许就是个很好的例子。该协议规定将自2018年启动天然气输送。

虽然有关该协议的具体定价并未公开，但据信在中国边境交付的天然气价格将约为10美元/百万英热单位(mmBtu)。

鉴于天然气价格和石油挂钩，这个定价可能已经降到约8美元/mmBtu。若加上将天然气从边境运往中国东北部主要市场的运输成本，价格料接近于12美元/mmBtu。

这个价位远低于当前LNG现货市场价，意味着LNG有可能自管道运输天然气方面抢走市场份额。

除此之外，考虑到经济形势正在恶化，那些计划从俄罗斯和中亚地区修建的通往中国的管道工程，有可能被取消或者是推迟建设，这个可能性变得愈发大。

这将给予LNG生产商一个机会来加大对中国市场的涉足，也为澳洲新一波接近完工的LNG项目带来了希望，他们或许可以为那些尚未签订购买合同的LNG产出找到买家。

今年料有三个澳洲LNG项目投产，年产总计3,200万吨。在之后的几年里，还将有三个澳洲项目和至少三个美国合资项目陆续投产。

当然了，必须要铭记在心的是，LNG价格必须得维持在足够低的水平，才可能同管道输气和煤炭展开竞争，与此同时中国决策者也必须发挥积极作用来刺激需求。（完）