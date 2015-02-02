香港个股：恒盛地产控股股东拟重提私有化，公司股价涨近7%后停牌

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港2月2日 - 中国小型房地产商--恒盛地产 去年初私有化遭到独立股东否决后，一年期限届满后卷土重来，公司股份周一早盘上涨近7%后，下午暂停买卖。
由中国造船企业--中国熔盛重工 主要股东张志熔控制的美年国际，2013年11月曾提出以每股1.8港元私有化恒盛地产，涉资44.6亿港元（假设购股权未获行使）。但建议未获独立股东通过，于去年1月中议案遭否决。根据联交所收购守则，相关要约人在私有化建议否决后12个月内不可重提私有化。
如今一年期限刚过不久，恒盛大股东拟重提私有化。恒盛地产早盘收高6.74%后，午盘暂停买卖，公司称将有待刊发控股股东提出可能私有化公告。
恒盛地产早盘收报0.95港元，较上次建议私有化作价1.8港元低47%。以现价计，可能被私有化收购的股份价值约23.54亿港元。(完) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌