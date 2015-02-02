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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 15:02 BJT

香港个股：恒盛地产控股股东拟重提私有化，公司股价涨近7%后停牌

路透香港2月2日 - 中国小型房地产商--恒盛地产 去年初私有化遭到独立股东否决后，一年期限届满后卷土重来，公司股份周一早盘上涨近7%后，下午暂停买卖。

由中国造船企业--中国熔盛重工 主要股东张志熔控制的美年国际，2013年11月曾提出以每股1.8港元私有化恒盛地产，涉资44.6亿港元（假设购股权未获行使）。但建议未获独立股东通过，于去年1月中议案遭否决。根据联交所收购守则，相关要约人在私有化建议否决后12个月内不可重提私有化。

如今一年期限刚过不久，恒盛大股东拟重提私有化。恒盛地产早盘收高6.74%后，午盘暂停买卖，公司称将有待刊发控股股东提出可能私有化公告。

恒盛地产早盘收报0.95港元，较上次建议私有化作价1.8港元低47%。以现价计，可能被私有化收购的股份价值约23.54亿港元。(完) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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