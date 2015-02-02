投行观点：中国消费者信心排名由首位退居至第四，反腐影响收入与支出

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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路透香港2月2日 - 投行瑞信周一发布研究显示，在九个新兴市场之中，中国消费者信心排名由首位退居至第四位，因反腐行动对灰色收入及相关支出影响明显，导致受访者对未来半年个人财务改善的乐观情绪出现下滑。
瑞信研究院今天发布2015年《新兴市场消费者报告》显示，仅有39%的中国受访者相信他们的个人财务状况会改善，相比前两次调查中超过40%的乐观度有所下降。按收入水准分组，月收入5,500-9,000元人民币的中等收入阶层，变化最为明显，乐观者比例下降了7-16%，而其他收入群体受到的影响较少。
瑞信指出，“我们认为反腐行动还影响到了更广泛的支出意愿，仅有9%的受访者认为现在是‘进行重大采购的好时机’，而去年这一数字为15%。”
不过，去年中国消费者在汽车方面支出呈现增长，37%的受访者购买或已经拥有了汽车，主要是受到各地牌照限制的连锁反应。值得一提的是，尽管由于基数较大导致增长速度放缓，中国的智慧手机相对增长依然强劲。
“展望未来，我们认为最低工资的提高将改善居民收入。调查中发现了明显的证据，与中等收入和高收入阶层相比，低收入家庭更为乐观。”瑞信并称。
该份报告对来自巴西、中国、印度、印尼、墨西哥、俄罗斯、沙特阿拉伯、南非和土耳其的消费者进行了近16,000次面对面访谈，以了解其消费习惯、未来消费意向以及相关影响因素。本次调查显示，印度取代中国成为新兴市场消费信心排名榜得分最高国家。
瑞信私人银行及财富管理部门全球研究主管郝建霖(Giles Keating) 称，该调查显示了油价暴跌对新兴市场产生截然不同的影响。俄罗斯和拉美主要经济体的消费者信心正面临压力，而与之形成对比的是印度，该国消费者在改革措施的提振下信心饱满。
“总体来看，这些经济体的结构性投资机会并未消失，而同样没有消失的还有它们的缺陷。”他说。（完）
(记者 雷美珍；审校)
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