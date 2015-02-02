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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 15:12 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：中国制造业PMI数据令人失望

0651GMT
    
    * 欧元/瑞郎上涨1.17%，澳元/美元升0.26%，欧元/美元涨0.19%，美
元/日圆上扬0.12%
    * 美元/人民币涨0.14%，沪综指下挫2.64%，日经指数收低0.66%，MS
CI明晟亚太地区(除日本)指数小跌0.13%，10年期美债收益率报1.6711%
    * 报纸引述消息人士称，瑞士央行目前的瑞郎/欧元汇率非正式目标
为1.05-1.10瑞郎 
    * 希腊开始推动新债务协议，欧洲伙伴仍存疑 
    * 中国制造业陷于困境 ，全球通缩威胁加剧[nL4N0VC1A
N]
    * 澳洲央行本周极有可能降息，因通胀温和且主要央行采刺激举措[L
4T0VC18V]
    (完)
        
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X=
    

 (编译 王兴亚；审校 高琦)
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