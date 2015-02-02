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货币新闻 | 2015年 2月 2日 星期一 15:24 BJT

国际油市：印尼1月米纳斯原油价格跌至近六年低位--行业人士

路透新加坡2月2日 - 一名知情行业消息人士周一称，据计算，1月印
尼米纳斯原油官方价格为每桶45.56美元，较上月下跌14.44美元。
    
    根据汤森路透资料，1月价格为2009年2月以来最低。(完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 王兴亚)
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