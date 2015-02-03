中国公开市场：今日进行900亿逆回购操作，含七天350亿和28天期550亿

路透上海2月3日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日进行900亿元人民币的逆回购操作，其中七天期350亿元，28天期550亿元；与今日到期逆回购300亿元相抵，单日净投放600亿元。

继前周重启七天逆回购后，央行公开市场上周再添28天逆回购操作以平抑节前资金面，实现连续第二周净投放，惟规模放大不多。分析人士表示，虽然央行当周延长逆回购操作期限，调控跨节流动性指向明确，但不及预期的投放量及偏高的操作价格，彰显央行在保持结构化宽松之余，货币政策谨慎心态难消。

据路透统计，本周公开市场有300亿元逆回购到期回笼资金，而央票最早要到2016年7月才开始有到期。

央行上周五公告，去年12月共进行了8,550亿元短期流动性调节工具(SLO)操作，向市场投放流动性，较11月的1,660亿元环比大增。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)

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