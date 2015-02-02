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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 15:34 BJT

全球金市：现货金持稳1,280美元附近，受全球经济前景不稳支撑

0659GMT，现货金 下跌0.3%，至1,279.50美元，周五曾上涨2%。1月金价上涨8.4%，创下2012年1月来最大单月涨幅。

不过Lee表示，前一个交易日金价陡升或许已然“过度”。

“单单一个令人失望的第四季GDP数据不太可能动摇美联储的决定，”Lee表示，其还认为美联储仍很有可能在6月前加息，因经济整体上似乎仍然坚挺。

美国4月期金 几乎未见变动，报每盎司1,280.10美元。

美国商务部周五表示，第四季国内生产总值(GDP)环比增长年率初估值为2.6%，第三季增幅高达5%。

汇丰中国1月制造业PMI终值小幅下修且连续第二个月低于荣枯线。新订单和新出口订单两个分项指数均被下修不过略高于50关口，就业市场则连续15个月萎缩，制造业需求仍低迷不振，需更多宽松举措支持。

瑞穗银行在一份报告中称：“中国经济面临欧洲需求低迷和通胀率下滑的影响，我们预计出台更多刺激措施的压力增大，比如流动性注入、降息或降低存准率。”

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价格 变动 涨跌% 今年迄今

现货金 1279.50 -3.30 -0.26 8.11

现货银 17.12 -0.10 -0.58 9.32

现货铂金 1232.50 -2.75 -0.22 2.72

现货钯金 773.40 4.65 +0.60 -2.43

COMEX期金 1280.10 0.90 +0.07 8.11

COMEX期银 17.14 -0.07 -0.42 9.85

汇率

欧元/美元 1.1306

美元/日圆 117.60

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/王洋; 审校 李春喜)
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