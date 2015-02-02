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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 15:33 BJT

中国新债：进出口行周四将招标发行至多200亿元四期债，期限一至10年

路透上海2月2日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(5日)在银行间债市招标发行至多200亿元人民币四期固息债，期限一、二、五年及10年期。

刊登在中国债券信息网的公告显示，一年、二年、五年期债为该行今年第1至3期第二次增发，票面利率依次是3.72%、3.75%和3.85%，10年期品种则为今年第5期新发。

具体发行条款如下：

1-3期第二次增发债及第5期新发

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招标规模上限 均为50亿元

期限/计息方式 1/2/5/10年固息

招标时间 1/2年：2月5日上午10:00-11:00

5/10年：2月5日上午10:00-11:30

中标方式 1/5年：单一价格(荷兰式)

2年：多重价格(美国式)

10年： 单一利率(荷兰式)

起息日 1/2/5: 1月26日

10: 2月9日

缴款日 2月9日

分销期 2/5-2/9

上市日 1年：2月11日；2/5/10年：2月13日

基本承销额 无

发行手续费 1/2年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%

基本承销额 无

---------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
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