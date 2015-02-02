中国新债：进出口行周四将招标发行至多200亿元四期债，期限一至10年

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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路透上海2月2日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(5日)在银行间债市招标发行至多200亿元人民币四期固息债，期限一、二、五年及10年期。
刊登在中国债券信息网的公告显示，一年、二年、五年期债为该行今年第1至3期第二次增发，票面利率依次是3.72%、3.75%和3.85%，10年期品种则为今年第5期新发。
具体发行条款如下：
1-3期第二次增发债及第5期新发
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招标规模上限 均为50亿元
期限/计息方式 1/2/5/10年固息
招标时间 1/2年：2月5日上午10:00-11:00
5/10年：2月5日上午10:00-11:30
中标方式 1/5年：单一价格(荷兰式)
2年：多重价格(美国式)
10年： 单一利率(荷兰式)
起息日 1/2/5: 1月26日
10: 2月9日
缴款日 2月9日
分销期 2/5-2/9
上市日 1年：2月11日；2/5/10年：2月13日
基本承销额 无
发行手续费 1/2年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
基本承销额 无
---------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌