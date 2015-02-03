香港热股：新鸿基公司复牌涨逾7%，获光大证券入股经纪及财富管理业务

路透香港2月3日 - 香港主要华资券商--新鸿基公司 周二复牌开盘股价大涨7.14%，公司稍早宣布将以近41亿港元向中国光大证券 出售旗下经纪及财富管理业务股权的七成股权。

新鸿基公司昨晚宣布，是次出售的子公司SHKFGL主要透过新鸿基金融在香港、澳门及中国内地从事经纪及财富管理服务，客户包括零售、企业及机构，初步代价40.95亿港元，公司预期将自出售录得约28.64亿港元收益。