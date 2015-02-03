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货币新闻 | 2015年 2月 3日 星期二 09:30 BJT

香港热股：新鸿基公司复牌涨逾7%，获光大证券入股经纪及财富管理业务

路透香港2月3日 - 香港主要华资券商--新鸿基公司 周二复牌开盘股价大涨7.14%，公司稍早宣布将以近41亿港元向中国光大证券 出售旗下经纪及财富管理业务股权的七成股权。

新鸿基公司昨晚宣布，是次出售的子公司SHKFGL主要透过新鸿基金融在香港、澳门及中国内地从事经纪及财富管理服务，客户包括零售、企业及机构，初步代价40.95亿港元，公司预期将自出售录得约28.64亿港元收益。

光大证券并已承诺将竭尽所能，促使SHKFGL于买卖协议日期后起计三年内上市。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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