香港热股：新鸿基公司复牌涨逾7%，获光大证券入股经纪及财富管理业务

****欧洲经济指标预测--5月9日-5月16日****
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 -- 3.4% (经季节调整) -- 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 -0.6% +2.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 3月 +0.2% +0.8% 进口(较前月) +1.0% -1.6%
路透香港2月3日 - 香港主要华资券商--新鸿基公司 周二复牌开盘股价大涨7.14%，公司稍早宣布将以近41亿港元向中国光大证券 出售旗下经纪及财富管理业务股权的七成股权。
新鸿基公司昨晚宣布，是次出售的子公司SHKFGL主要透过新鸿基金融在香港、澳门及中国内地从事经纪及财富管理服务，客户包括零售、企业及机构，初步代价40.95亿港元，公司预期将自出售录得约28.64亿港元收益。
光大证券并已承诺将竭尽所能，促使SHKFGL于买卖协议日期后起计三年内上市。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 -- 3.4% (经季节调整) -- 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 -0.6% +2.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 3月 +0.2% +0.8% 进口(较前月) +1.0% -1.6%
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。