《路透晚报》--2月2日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：美中经济数据疲弱令日经指数下跌，两家打印机厂商重挫

日本股市周一下跌，因美国和中国的经济数据都疲弱，引发投资者对全球增长前景的疑虑。另外，日本两家主要打印机生产商的业绩都令人失望，导致股价重挫。日经指数下滑0.7%，收报17,558.04点。东证股价指数下滑0.5%至1,408.75点。

--中国股市：沪综指收挫2.6%连续五日下跌，利空因素偏多致大盘持续回落

沪综指收挫2.6%，连续第五日下跌。分析师指出，近期个股方面利空消息频出，同时春节前IPO集中发行将对市场流动性造成影响，诸因素致大盘持续回落。此外，目前正逐步进入年报业绩披露期，宏观经济疲弱下多数上市公司业绩料下滑，其对市场影响的程度和范围有所扩大。

沪综指收报3,128.30点，跌82.06点或2.56%；上证A股今日成交2,666亿元人民币，上日为2,840亿元。沪深300指数收报3,353.96点，跌2.34%。

--香港股市：恒生指数微幅收低，受中国PMI数据欠佳及银行股拖累

香港股市微幅收跌，此前有调查显示，中国1月制造业活动意外萎缩，为近两年半来首见。民生银行拖累大盘，因媒体报导，民生银行行长毛晓峰正在接受调查。恒生指数下滑0.1%至24,484.74点，恒生国企指数下挫1.2%至11,578.30点。

--汇市：瑞郎跌至两周低位，传言瑞士央行盯住非正式汇率区间

瑞郎兑欧元和美元触及两周低点，因市场传言瑞士央行出手干预，削弱瑞郎，且有报导称，该央行在盯住一个新的非正式区间。瑞士报纸Schweiz am Sonntag周日援引接近央行的消息人士报导，瑞士央行在盯住一个瑞郎兑欧元汇率的非正式区间1.05-1.10。

最新报价显示，欧元/美元涨0.30%报1.1319，美元/日圆涨0.26%报117.75，美元/瑞郎上扬1.03%至0.9301。

--欧元债市：较低评级公债收益率下滑，因意大利选出新总统

评级较低的欧元区公债收益率(殖利率)周一多数下跌，意大利国会选出新总统后，政治不确定性降低。但希腊公债收益率走高，因迹象显示希腊新政府与其他欧盟国家之间，尚未解决有关希腊债务可能重新协商的歧见。意大利10年期公债收益率下跌4个基点至1.57%；希腊10年期公债收益率升12个基点至11.51%。

--国际油市：油价下跌，因美国一炼厂罢工及投资者获利了结

原油价格下跌，此前美国工会宣布一家炼厂举行罢工，交易商对上周的强劲涨势获利了结。不过分析师表示，未平仓合约处于纪录高位，暗示价格可能已经触底。0803GMT，布兰特原油期货报每桶51.75美元，下跌1.24美元，美国原油期货报47.11美元，每桶下跌1.13美元。

--全球金市：现货金持稳1,280美元附近，受全球经济前景不稳支撑

现货金持稳于1,280美元附近，金价1月创下三年来单月最大涨幅，因全球经济前景不稳，支撑黄金避险魅力。0806GMT，现货金下跌0.3%左右，至1,279.90美元，周五曾上涨2%。1月金价上涨8.4%，创下2012年1月来最大单月涨幅。

--金属期市：沪铜跳涨近3%，因中国数据放缓加大祭出刺激政策希望

沪铜跳涨近3%，此前公布的官方报告显示，中国1月制造业活动两年多来首次萎缩，增加了当局祭出经济刺激政策的希望。另一份民间调查报告的结果也相似，显示中国1月制造业活动连续第二个月萎缩。0808GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜升0.42%报每吨5,518美元，上交易日涨2%。