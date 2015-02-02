《路透晚报》--2月2日日间新闻摘要（国际版）

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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[市场摘要]
--日本股市：美中经济数据疲弱令日经指数下跌，两家打印机厂商重挫
日本股市周一下跌，因美国和中国的经济数据都疲弱，引发投资者对全球增长前景的疑虑。另外，日本两家主要打印机生产商的业绩都令人失望，导致股价重挫。日经指数下滑0.7%，收报17,558.04点。东证股价指数下滑0.5%至1,408.75点。
--中国股市：沪综指收挫2.6%连续五日下跌，利空因素偏多致大盘持续回落
沪综指收挫2.6%，连续第五日下跌。分析师指出，近期个股方面利空消息频出，同时春节前IPO集中发行将对市场流动性造成影响，诸因素致大盘持续回落。此外，目前正逐步进入年报业绩披露期，宏观经济疲弱下多数上市公司业绩料下滑，其对市场影响的程度和范围有所扩大。
沪综指收报3,128.30点，跌82.06点或2.56%；上证A股今日成交2,666亿元人民币，上日为2,840亿元。沪深300指数收报3,353.96点，跌2.34%。
--香港股市：恒生指数微幅收低，受中国PMI数据欠佳及银行股拖累
香港股市微幅收跌，此前有调查显示，中国1月制造业活动意外萎缩，为近两年半来首见。民生银行拖累大盘，因媒体报导，民生银行行长毛晓峰正在接受调查。恒生指数下滑0.1%至24,484.74点，恒生国企指数下挫1.2%至11,578.30点。
--汇市：瑞郎跌至两周低位，传言瑞士央行盯住非正式汇率区间
瑞郎兑欧元和美元触及两周低点，因市场传言瑞士央行出手干预，削弱瑞郎，且有报导称，该央行在盯住一个新的非正式区间。瑞士报纸Schweiz am Sonntag周日援引接近央行的消息人士报导，瑞士央行在盯住一个瑞郎兑欧元汇率的非正式区间1.05-1.10。
最新报价显示，欧元/美元涨0.30%报1.1319，美元/日圆涨0.26%报117.75，美元/瑞郎上扬1.03%至0.9301。
--欧元债市：较低评级公债收益率下滑，因意大利选出新总统
评级较低的欧元区公债收益率(殖利率)周一多数下跌，意大利国会选出新总统后，政治不确定性降低。但希腊公债收益率走高，因迹象显示希腊新政府与其他欧盟国家之间，尚未解决有关希腊债务可能重新协商的歧见。意大利10年期公债收益率下跌4个基点至1.57%；希腊10年期公债收益率升12个基点至11.51%。
--国际油市：油价下跌，因美国一炼厂罢工及投资者获利了结
原油价格下跌，此前美国工会宣布一家炼厂举行罢工，交易商对上周的强劲涨势获利了结。不过分析师表示，未平仓合约处于纪录高位，暗示价格可能已经触底。0803GMT，布兰特原油期货报每桶51.75美元，下跌1.24美元，美国原油期货报47.11美元，每桶下跌1.13美元。
--全球金市：现货金持稳1,280美元附近，受全球经济前景不稳支撑
现货金持稳于1,280美元附近，金价1月创下三年来单月最大涨幅，因全球经济前景不稳，支撑黄金避险魅力。0806GMT，现货金下跌0.3%左右，至1,279.90美元，周五曾上涨2%。1月金价上涨8.4%，创下2012年1月来最大单月涨幅。
--金属期市：沪铜跳涨近3%，因中国数据放缓加大祭出刺激政策希望
沪铜跳涨近3%，此前公布的官方报告显示，中国1月制造业活动两年多来首次萎缩，增加了当局祭出经济刺激政策的希望。另一份民间调查报告的结果也相似，显示中国1月制造业活动连续第二个月萎缩。0808GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜升0.42%报每吨5,518美元，上交易日涨2%。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 艾茂林；审校 王兴亚)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌