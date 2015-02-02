金属期市：沪铜跳涨近3%，因中国数据放缓加大祭出刺激政策希望

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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“在中国农历新年前，可能会看到补充库存，中国国储局愈发可能趁低价补充库存，这会支撑本季价格，”Glenn说。
“而实质需求方面，我们认为短期内不会出现好转，”他说。
0729GMT，上海期货交易所4月期铜合约 升2.8%至每吨40,290元人民币。
“这是对进一步推出刺激举措或者降低存款准备金率的预期带来的空头回补，”新加坡的一位交易员表示。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 升0.4%报每吨5,515.50美元，上交易日涨2%。
但铜价仍接近上周所及的五年半低点5,339.50美元。
三位消息人士上周表示，中国国储局计划2015年从国际市场买入约20万吨精炼铜，如果全球铜价偏低，那么购买规模可能翻一番。
美国经济第四季成长大幅放缓，因企业支出疲弱，以及贸易赤字扩大，盖过了消费者支出以2006年以来最快速度增长给经济带来的提振。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，对冲基金和基金经理在1月27日止当周提高铜期货和期权净空头部位，反映出对铜市愈发看空。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/李爽 审校 蔡美珍/白云)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌