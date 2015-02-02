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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 15:55 BJT

金属期市：沪铜跳涨近3%，因中国数据放缓加大祭出刺激政策希望

“在中国农历新年前，可能会看到补充库存，中国国储局愈发可能趁低价补充库存，这会支撑本季价格，”Glenn说。

“而实质需求方面，我们认为短期内不会出现好转，”他说。

0729GMT，上海期货交易所4月期铜合约 升2.8%至每吨40,290元人民币。

“这是对进一步推出刺激举措或者降低存款准备金率的预期带来的空头回补，”新加坡的一位交易员表示。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 升0.4%报每吨5,515.50美元，上交易日涨2%。

但铜价仍接近上周所及的五年半低点5,339.50美元。

三位消息人士上周表示，中国国储局计划2015年从国际市场买入约20万吨精炼铜，如果全球铜价偏低，那么购买规模可能翻一番。

美国经济第四季成长大幅放缓，因企业支出疲弱，以及贸易赤字扩大，盖过了消费者支出以2006年以来最快速度增长给经济带来的提振。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，对冲基金和基金经理在1月27日止当周提高铜期货和期权净空头部位，反映出对铜市愈发看空。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/李爽 审校 蔡美珍/白云)
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