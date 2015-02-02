台湾债市：10年债殖利率收逾两周低位，美中数据不佳避险需求增

* 美国GDP与中国PMI数据均不佳，激励债市走多 * 10年券因长券偏空开低走高，五年券续创低位 * 明日103/13区间料在1.45-1.50% 路透台北2月2日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周一微跌，创逾两周低位。交易员表示 ，因美国第四季经济成长慢于预期，且中国官方制造业采购经理人指数(PMI)显示1月制造业活动意外下滑，令 避险需求不减。但逢低获利了结卖压浮现，殖利率脱离早盘低位以日高作收。 五年主流券103/15 则在银行买盘带动下，殖利率再创逾一年八个月低位。交易员表示，台债 长券端有国际债券大量发行的利空打压，中长券走多不易。但市场资金又因央行刻意宽松，使得买盘集中向五 年以下短券靠拢，农历春节封关前，短端殖利率料有继续创低的机会。 “10日要标30年券，很多人担心标不好，所以10年券开低就有获利卖压。”一位证券商交易员说。 另一外商银行交易员则称，新一期10年券要在13日封关当天开始发行前交易，在长假不确定风险升高的状 况下，交易商对如何操作10年券显得为难。也许会等到进入3月后，才会有较清楚的轮廓。 证券商交易员认为，台债长券端受国际债券发行不减的利空冲击，30年公债殖利率 自上周五 开始，已经高于美国同年期公债，台湾升息通常较美国慢、通膨也比美国低，但长期公债殖利率却比美国要高 ，面对这种怪异现象，值得大家省思，是不是对国际债发行题材的反应已经过头了? 今日103/13殖利率收低至逾两周收盘低位，前低为1月16日的1.4724%；五年券103/15殖利率则收创逾一年 八个月收盘低位，前低为2013年5月22日的0.9300%。 交易员预估，明日10年债103/13区间先看1.45-1.50%；五年债103/15区间则暂看0.94-0.99%。 周日公布的中国1月官方制造业PMI降至49.8，28个月来首次跌破50的荣枯分界线，亦低于50.2的路透调查 预估。汇丰中国1月制造业PMI终值则为49.7，略低于初值的49.8；上月终值为49.6。 美国公债价格周五跳涨，长期公债收益率触及纪录低位，因美国第四季经济成长慢于预期，引发市场臆测 美国联邦储备理事会(FED/美联储)会推迟升息。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 -2.20 0.9480 *0.9400-0.9550 25.5 10 103/13 -0.58 1.4725 *1.4552-1.4725 101.5 *该券殖利率发行以来新低 本周全球/台湾重要经济事件与数据包括： 2/2(一)：美国亚特兰大联邦储备银行副总裁David Altig和达拉斯联储银行副总裁Mine Yucel参加活动、 欧元区Markit制造业PMI、美国核心PCE物价指数、美国Markit制造业PMI、美国供应管理协会(ISM)制造业PMI ； 2/3(二)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表讲话、美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉 柯塔发表讲话、澳洲央行召开利率会议、欧元区生产者物价指数、美国国内汽车销售年率、美国耐久财订单、 美国工厂订单； 2/4(三)：美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就经济发表演说、英国央行召开货币政策委员会会议(至 周四)、日本央行副总裁岩田规久男在与商界领袖的会议上发表讲话、欧洲央行管理委员会会议，无利率决定 、欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI)、欧元区零售销售、美国ADP民间就业岗位、美国Markit综合PMI 、美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI； 2/5(四)：台湾公布1月消费者物价指数(CPI)、台湾公布1月底外汇存底、欧洲央行执委普雷特发表讲话、 英国央行宣布利率决定、德国工业订单、美国Challenger企业计划裁员人数、美国第四季劳工成本和非农生产 率环比年率； 2/6(五)：美国1月非农就业数据、美国消费者信贷、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就货币政策及经 济前景发表演说。 30 104/4 没有成交 20 104/2 2.0900 10 103/13 1.4725 5 103/15 0.9480 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)