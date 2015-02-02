台湾债市：10年债殖利率收逾两周低位，美中数据不佳避险需求增

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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* 美国GDP与中国PMI数据均不佳，激励债市走多 * 10年券因长券偏空开低走高，五年券续创低位 * 明日103/13区间料在1.45-1.50% 路透台北2月2日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周一微跌，创逾两周低位。交易员表示 ，因美国第四季经济成长慢于预期，且中国官方制造业采购经理人指数(PMI)显示1月制造业活动意外下滑，令 避险需求不减。但逢低获利了结卖压浮现，殖利率脱离早盘低位以日高作收。 五年主流券103/15 则在银行买盘带动下，殖利率再创逾一年八个月低位。交易员表示，台债 长券端有国际债券大量发行的利空打压，中长券走多不易。但市场资金又因央行刻意宽松，使得买盘集中向五 年以下短券靠拢，农历春节封关前，短端殖利率料有继续创低的机会。 “10日要标30年券，很多人担心标不好，所以10年券开低就有获利卖压。”一位证券商交易员说。 另一外商银行交易员则称，新一期10年券要在13日封关当天开始发行前交易，在长假不确定风险升高的状 况下，交易商对如何操作10年券显得为难。也许会等到进入3月后，才会有较清楚的轮廓。 证券商交易员认为，台债长券端受国际债券发行不减的利空冲击，30年公债殖利率 自上周五 开始，已经高于美国同年期公债，台湾升息通常较美国慢、通膨也比美国低，但长期公债殖利率却比美国要高 ，面对这种怪异现象，值得大家省思，是不是对国际债发行题材的反应已经过头了? 今日103/13殖利率收低至逾两周收盘低位，前低为1月16日的1.4724%；五年券103/15殖利率则收创逾一年 八个月收盘低位，前低为2013年5月22日的0.9300%。 交易员预估，明日10年债103/13区间先看1.45-1.50%；五年债103/15区间则暂看0.94-0.99%。 周日公布的中国1月官方制造业PMI降至49.8，28个月来首次跌破50的荣枯分界线，亦低于50.2的路透调查 预估。汇丰中国1月制造业PMI终值则为49.7，略低于初值的49.8；上月终值为49.6。 美国公债价格周五跳涨，长期公债收益率触及纪录低位，因美国第四季经济成长慢于预期，引发市场臆测 美国联邦储备理事会(FED/美联储)会推迟升息。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 -2.20 0.9480 *0.9400-0.9550 25.5 10 103/13 -0.58 1.4725 *1.4552-1.4725 101.5 *该券殖利率发行以来新低 本周全球/台湾重要经济事件与数据包括： 2/2(一)：美国亚特兰大联邦储备银行副总裁David Altig和达拉斯联储银行副总裁Mine Yucel参加活动、 欧元区Markit制造业PMI、美国核心PCE物价指数、美国Markit制造业PMI、美国供应管理协会(ISM)制造业PMI ； 2/3(二)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表讲话、美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉 柯塔发表讲话、澳洲央行召开利率会议、欧元区生产者物价指数、美国国内汽车销售年率、美国耐久财订单、 美国工厂订单； 2/4(三)：美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就经济发表演说、英国央行召开货币政策委员会会议(至 周四)、日本央行副总裁岩田规久男在与商界领袖的会议上发表讲话、欧洲央行管理委员会会议，无利率决定 、欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI)、欧元区零售销售、美国ADP民间就业岗位、美国Markit综合PMI 、美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI； 2/5(四)：台湾公布1月消费者物价指数(CPI)、台湾公布1月底外汇存底、欧洲央行执委普雷特发表讲话、 英国央行宣布利率决定、德国工业订单、美国Challenger企业计划裁员人数、美国第四季劳工成本和非农生产 率环比年率； 2/6(五)：美国1月非农就业数据、美国消费者信贷、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就货币政策及经 济前景发表演说。 30 104/4 没有成交 20 104/2 2.0900 10 103/13 1.4725 5 103/15 0.9480 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌