台湾已公布经济指标--2015/2/3

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 工业生产(y/y) 12月 +7.33% +6.72% r 3/4 -- 季调失业率 12月 3.84% 3.87% 2/26 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 12月 +0.61% +0.87% r 2/5 -- ) 外汇存底(亿美元) 12月底 4,189.8 4,214.66 2/5 -- 商品出口(y/y) 12月 -2.8% +3.7% 2/9 -- 商品进口(y/y) 12月 -12.3% +5.1% 2/9 -- M2货币总计数(y/y) 12月 +5.85% +5.22% 3/2 -- 外销订单(y/y) 12月 +4.5% +6.0% 3/3 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 +158.0 +164.9 r 2/26 -- 国际收支(亿美元) 第三季 +41.8 +43.9 -- -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 +3.17% +3.63% r -- -- (概估值) 重贴现率(%) 12月18 1.875% 1.875% -- -- 日 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。