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市场报道 | 2015年 2月 2日 星期一 16:01 BJT

《汇市简讯》欧元/美元：200小时移动均值和10日移动均值施压汇价

0740GMT
    
    * 日高下移鼓励做空交易
    * 200小时移动均值1.1342和10日移动均值1.1355施压汇价，后市上
攻企图有限
    * 空头停止单已被上移至1.1355上方
    * 可能回落至周四低点1.1262，接近50%费波纳奇回档技术位
    * 1.1261是1.1098/1.1423升势的50%回档位；1.1100是空头目标
    * 图表(link.reuters.com/vec93w)
    (完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 王颖/高琦)
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