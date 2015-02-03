台湾经济指标预测--2月3日至2月26日

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月2日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/5 1610 外汇存底 1月底 -- 4,189.8亿美元 2/5 0830 消费者物价指 1月 -- +0.61% 数(CPI) * 2月9日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/9 1600 出口 1月 -- -2.8% * 2月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/26 1610 经常帐 第四季 -- 顺差158.0亿美元 2/26 0830 季调失业率 1月 -- 3.84% * 3月2日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/2 1610 M2年增率 1月 -- +5.85% 3/3 1600 外销订单 1月 -- +4.5% 3/4 1600 工业生产 1月 -- +7.33% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 0830 经济成长率 第一季 -- +3.17% (概估值) -- -- 经济成长率 第四季 -- +3.63%(统计值) (统计值) -- -- 重贴现率 第一季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。