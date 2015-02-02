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货币新闻 | 2015年 2月 2日 星期一 16:36 BJT

台湾央行：共发行6,533.8亿台币存单，发行余额减226亿

路透台北2月2日 - 台湾央行周一公布，共发行6,533.8亿台币存单，与今日存单到期金额6,759.8亿台币相较，存单发行余额减226亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 6,520.80

91天期 0.93 11.00

182天期 1.05 2.00

央行上日共发行249亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,813.6亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为1,448亿台币，累积超额准备为1兆1,284亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆3,413亿台币。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
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