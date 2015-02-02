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货币新闻 | 2015年 2月 2日 星期一 16:20 BJT

欧洲金融：没有风险共担机制的联盟是脆弱的--ECB执委科尔

“长期来看，一个没有建立在共担风险基础上的欧盟在经济上将会是脆弱的，”他并称成员国需要在重要的结构性改革方面分享主权。

对于购债或“量化宽松”计划，风险主要落在成员国央行，而不是欧洲央行身上，这是对德国做出的让步，让其相信不会让该国最终承担损失。(完)

(编译 王洋/李春喜 审校 高琦)
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