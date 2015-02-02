中国资管：上周银行理财产品发行736款，主要期限固收产品预期收益率下降

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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路透北京2月2日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（1月24日-30日）58家银行共发行了736款理财产品，发行银行数较上期 减少5家，产品发行量减少75款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共185款，市场占比为25.14% ；非保本型理财产品共551款，市场占比为74.86%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化 债券和货币市场类 295 40.08% -21 其中：人民币 267 外币 28 组合投资类 396 53.80% -47 融资类 4 0.54% 0 结构性产品 41 5.57% -7 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化 1个月（含）以下 14 3.99% 上升22个基点 1个月至3个月（含） 366 5.19% 下降3个基点 3个月至6个月（含） 191 5.34% 下降4个基点 6个月至1年（含） 82 5.45% 下降4个基点 1年以上 10 5.85% 上升9个基点 上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为697年；预期年化收益率最 低3.20%，最高为6.90%，与上期报告相比，最低预期收益率上升0.5个百分点，最高预期收 益率下降60个基点。 上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 14 2.11% 3.99% 1个月至3个月 366 55.20% 5.19% 3个月至6个月 191 28.81% 5.34% 6个月至1年 82 12.37% 5.45% 1年以上 10 1.51% 5.85% 上周共发行33款外币理财产品。其中，美元理财产品16款，较上期增加2款。 **144款产品实现预期最高收益率** 普益财富监测数据显示，上周有1,356款产品到期，公布了到期收益率的146款产品中， 144款实现预期最高收益率，2款结构性产品未实现预期最高收益率。 上周到期理财产品的投资对象中，组合投资类产品631款，债券和货币市场工具类产品6 64款，结构性产品59款，融资类产品2款。 上周到期收益率为6.00%及以上的产品共14款。5款产品来自城市商业银行，6款来自股 份制商业银行，2款来自国有银行，1款来自农村金融机构；从投资领域来看，6款债券类与 货币市场类产品，8款为组合投资类产品。 到期收益率最高的产品为富滇银行发行的“‘富业成长’CZ1401人民币系列理财计划CZ 1401”，该组合投资类产品投资期限为365天，实现了7.00%的年化收益率。（完） (整理 李贺; 审校 曾祥进)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌