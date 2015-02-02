中国资管：上周银行理财产品发行736款，主要期限固收产品预期收益率下降

路透北京2月2日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（1月24日-30日）58家银行共发行了736款理财产品，发行银行数较上期 减少5家，产品发行量减少75款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共185款，市场占比为25.14% ；非保本型理财产品共551款，市场占比为74.86%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化 债券和货币市场类 295 40.08% -21 其中：人民币 267 外币 28 组合投资类 396 53.80% -47 融资类 4 0.54% 0 结构性产品 41 5.57% -7 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化 1个月（含）以下 14 3.99% 上升22个基点 1个月至3个月（含） 366 5.19% 下降3个基点 3个月至6个月（含） 191 5.34% 下降4个基点 6个月至1年（含） 82 5.45% 下降4个基点 1年以上 10 5.85% 上升9个基点 上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为697年；预期年化收益率最 低3.20%，最高为6.90%，与上期报告相比，最低预期收益率上升0.5个百分点，最高预期收 益率下降60个基点。 上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 14 2.11% 3.99% 1个月至3个月 366 55.20% 5.19% 3个月至6个月 191 28.81% 5.34% 6个月至1年 82 12.37% 5.45% 1年以上 10 1.51% 5.85% 上周共发行33款外币理财产品。其中，美元理财产品16款，较上期增加2款。 **144款产品实现预期最高收益率** 普益财富监测数据显示，上周有1,356款产品到期，公布了到期收益率的146款产品中， 144款实现预期最高收益率，2款结构性产品未实现预期最高收益率。 上周到期理财产品的投资对象中，组合投资类产品631款，债券和货币市场工具类产品6 64款，结构性产品59款，融资类产品2款。 上周到期收益率为6.00%及以上的产品共14款。5款产品来自城市商业银行，6款来自股 份制商业银行，2款来自国有银行，1款来自农村金融机构；从投资领域来看，6款债券类与 货币市场类产品，8款为组合投资类产品。 到期收益率最高的产品为富滇银行发行的“‘富业成长’CZ1401人民币系列理财计划CZ 1401”，该组合投资类产品投资期限为365天，实现了7.00%的年化收益率。（完） (整理 李贺; 审校 曾祥进)