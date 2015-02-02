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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 16:32 BJT

中国资管：上周银行理财产品发行736款，主要期限固收产品预期收益率下降

路透北京2月2日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理
财周报显示，上周（1月24日-30日）58家银行共发行了736款理财产品，发行银行数较上期
减少5家，产品发行量减少75款。
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共185款，市场占比为25.14%
；非保本型理财产品共551款，市场占比为74.86%。 
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数    理财产品占比   环比数量变化
    债券和货币市场类     295        40.08%          -21
    其中：人民币         267        
           外币           28        
    组合投资类           396        53.80%          -47
    融资类                 4         0.54%            0
    结构性产品            41         5.57%           -7
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 
                   
    上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率   环比变化
    1个月（含）以下     14       3.99%         上升22个基点
    1个月至3个月（含） 366       5.19%         下降3个基点
    3个月至6个月（含） 191       5.34%         下降4个基点
    6个月至1年（含）    82       5.45%         下降4个基点
    1年以上             10       5.85%         上升9个基点    

    上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为697年；预期年化收益率最
低3.20%，最高为6.90%，与上期报告相比，最低预期收益率上升0.5个百分点，最高预期收
益率下降60个基点。

    上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布：    
   
 期限           产品数量（款   占比      平均预期年收益率
                ）                       
 1个月以下      14              2.11%    3.99%
 1个月至3个月   366            55.20%    5.19%
 3个月至6个月   191            28.81%    5.34%
 6个月至1年     82             12.37%    5.45%
 1年以上        10              1.51%    5.85%
 
    上周共发行33款外币理财产品。其中，美元理财产品16款，较上期增加2款。
  
    
    **144款产品实现预期最高收益率**

    普益财富监测数据显示，上周有1,356款产品到期，公布了到期收益率的146款产品中，
144款实现预期最高收益率，2款结构性产品未实现预期最高收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象中，组合投资类产品631款，债券和货币市场工具类产品6
64款，结构性产品59款，融资类产品2款。

    上周到期收益率为6.00%及以上的产品共14款。5款产品来自城市商业银行，6款来自股
份制商业银行，2款来自国有银行，1款来自农村金融机构；从投资领域来看，6款债券类与
货币市场类产品，8款为组合投资类产品。

    到期收益率最高的产品为富滇银行发行的“‘富业成长’CZ1401人民币系列理财计划CZ
1401”，该组合投资类产品投资期限为365天，实现了7.00%的年化收益率。（完）

 (整理 李贺; 审校 曾祥进)
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