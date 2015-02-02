《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月2日

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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路透香港2月2日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:22时,1美元=6.2599人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.31 0.56 2.09 市北高新 12.49 0.666 3.00 大众交通 10.95 0.835 2.09 永生投资 17.88 1.79 1.60 老凤祥 35.17 3.1 1.81 S中纺机 8.35 0.354 3.77 鼎立股份 14.85 0.692 3.43 氯碱化工 10.15 0.536 3.03 双钱股份 14.52 0.77 3.01 海立股份 9.35 0.603 2.48 浦东金桥 23.09 1.681 2.19 外高桥 30.82 2.018 2.44 ST联华 30.57 2.291 2.13 锦江投资 17.16 1.26 2.18 中路股份 25.39 1.876 2.16 金山开发 12.98 0.68 3.05 海欣股份 8.71 0.611 2.28 耀皮玻璃 8.01 0.622 2.06 大江股份 7.62 0.398 3.06 上柴股份 11.5 0.752 2.44 丹化科技 7.61 0.543 2.24 上海三毛 10.12 0.804 2.01 友谊股份 16.88 1.684 1.60 上工申贝 12.79 0.698 2.93 上海机电 21.59 2.327 1.48 宝信软件 37.3 2.853 2.09 上海物贸 9.52 0.623 2.44 自仪股份 11.97 0.911 2.10 上海普天 15.78 0.832 3.03 陆家嘴 34.52 2.424 2.27 华新水泥 9.18 1.211 1.21 锦江股份 26.33 2.043 2.06 鄂尔多斯 8.9 0.875 1.62 华电能源 4.54 0.441 1.64 SST天海 10.78 0.498 3.46 大名城 9.21 0.543 2.71 东方通信 9.23 0.585 2.52 黄山旅游 16.25 1.652 1.57 开开实业 16.42 1.009 2.60 海南航空 3.12 0.516 0.97 ST轻骑 5.61 0.417 2.15 振华重工 6.09 0.53 1.84 锦州港 5.21 0.482 1.73 九龙山 7.53 0.472 2.55 凌云股份 13.69 0.61 3.59 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌