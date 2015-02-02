亚洲橡胶：TOCOM期胶由两周低点反弹收高，日本库存下滑刺激买盘

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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在油价上周五尾盘上涨的推动下，期胶稍早微升，但涨幅有限，因中国制造业数据疲弱，加剧对经济成长放缓的担忧，且中国作为全球最大的橡胶买家，其需求低迷。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，中国宏观经济先行指标--1月官方PMI降至49.8，跌破50的荣枯分界线，为2012年9月以来低点，亦低于50.2的路透调查预估。 该数据引发对决策层将采取进一步采取措施以抑制经济大幅减速的预期。
“但数据显示库存下降后，市场获得提振，”Rakuten Securities商品分析师Satoru Yoshida表示。
日本橡胶贸易协会周一公布数据显示，截至1月20日，日本港口生胶库存较10天前下降0.5%至12,976吨。
“上周五该指标合约降至远低于200日圆的水准，之后也出现一些低接买盘，”Yoshida说。
上海期货交易所主力5月期胶合约 涨220元人民币，收报每吨13,255元(2,118美元)。
新加坡SICOM交易所3月近月期胶合约 最新报每公斤139.50美分，涨1.2美分。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/李爽 审校 王洋)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌