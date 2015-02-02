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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 16:39 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶由两周低点反弹收高，日本库存下滑刺激买盘

在油价上周五尾盘上涨的推动下，期胶稍早微升，但涨幅有限，因中国制造业数据疲弱，加剧对经济成长放缓的担忧，且中国作为全球最大的橡胶买家，其需求低迷。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，中国宏观经济先行指标--1月官方PMI降至49.8，跌破50的荣枯分界线，为2012年9月以来低点，亦低于50.2的路透调查预估。 该数据引发对决策层将采取进一步采取措施以抑制经济大幅减速的预期。

“但数据显示库存下降后，市场获得提振，”Rakuten Securities商品分析师Satoru Yoshida表示。

日本橡胶贸易协会周一公布数据显示，截至1月20日，日本港口生胶库存较10天前下降0.5%至12,976吨。

“上周五该指标合约降至远低于200日圆的水准，之后也出现一些低接买盘，”Yoshida说。

上海期货交易所主力5月期胶合约 涨220元人民币，收报每吨13,255元(2,118美元)。

新加坡SICOM交易所3月近月期胶合约 最新报每公斤139.50美分，涨1.2美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/李爽 审校 王洋)
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