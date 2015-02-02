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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 16:38 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月2日

路透香港2月2日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2015年以来已在香港交易所上市公司一
览表：
        
 新股申购：
 公开招股日    公司名称             发行量    集资额        发行价      上市日   保荐人
                                    (亿股)    (亿港元)      (港元)               
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 暂无                                                                            
                                                                                 
 
 2015年已上市新股：
 上市日      公司名称               发行价      集资额      首日股价变   保荐人
                                    (港元)      (亿港元)    幅           
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 *1/30       时间由你               1.1         2.86        跌39%        信达国际
 1/16        科劲国际               1.38        2.4         跌24.6%      建勤环球
 1/15        雅仕维                 6           6.6         跌3.5%       中银国际
 1/15        新龙移动               0.82        0.37        升12.2%      海通国际
 1/15        泰加保险               1.61        2           升33.5%      创桥国际
 1/14        日成控股               0.6         1.68        升11.7%      天财资本
 1/13        佐力小贷               1.3         3.9         升42.3%      中国银河国际
 1/9         高鹏矿业               0.88        0.77        升1.1%       国泰君安
                                                                         
 
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。(完)

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 (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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