中国汇市：人民币兑美元早盘急升至两个月新高，因美联储6月加息降温

路透北京3月19日 - 中国人民币兑美元 即期早盘急升至两个月新高。市场人士认为，美联储6月加息预期降温，令人民币汇率所受冲击减轻。

“美联储在FOMC声明中删除“耐心”措辞，撤销对公众利率将维持在低位的承诺，这将增强利率的不确定性，6月加息降温，人民币汇率所受冲击或减轻。”华创宏观团队指出。

光大证券宏观组崔嵘、徐高亦在研报中称，美联储3月会议偏鸽派使得加息预期降温，并将首次加息时点概率由6月略推后至9月。但欧央行QE政策的持续，意味着美元指数可能出现的回调幅度有限。在首次加息时点明确前，美元的回调幅度都将有限。

上述研报亦认为，人民币汇率阶段性贬值压力缓和，长期有待内部经济增长企稳来扭转风险偏好。未来人民币的贬值预期是否根本扭转在于人民币资产是否能带来风险调整后的正利差优势。

北京时间09:52，人民币兑美元即期报6.2041元，为1月16日以来新高；上日收报6.2294元。今日人民币兑美元中间价 大幅高开近一百个点子至6.146元，上日中间价为6.1556元。（完）