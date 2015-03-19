中国汇市：人民币兑美元早盘急升至两个月新高，因美联储6月加息降温

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均调整，CFETS指数升至94.87
路透北京1月23日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五（20日）的CFETS人民币汇率指数 较前周上涨0.09%至94.87，较2014年底则仍下跌5.13%。
路透北京3月19日 - 中国人民币兑美元 即期早盘急升至两个月新高。市场人士认为，美联储6月加息预期降温，令人民币汇率所受冲击减轻。
“美联储在FOMC声明中删除“耐心”措辞，撤销对公众利率将维持在低位的承诺，这将增强利率的不确定性，6月加息降温，人民币汇率所受冲击或减轻。”华创宏观团队指出。
光大证券宏观组崔嵘、徐高亦在研报中称，美联储3月会议偏鸽派使得加息预期降温，并将首次加息时点概率由6月略推后至9月。但欧央行QE政策的持续，意味着美元指数可能出现的回调幅度有限。在首次加息时点明确前，美元的回调幅度都将有限。
上述研报亦认为，人民币汇率阶段性贬值压力缓和，长期有待内部经济增长企稳来扭转风险偏好。未来人民币的贬值预期是否根本扭转在于人民币资产是否能带来风险调整后的正利差优势。
北京时间09:52，人民币兑美元即期报6.2041元，为1月16日以来新高；上日收报6.2294元。今日人民币兑美元中间价 大幅高开近一百个点子至6.146元，上日中间价为6.1556元。（完）
(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
路透北京1月23日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五（20日）的CFETS人民币汇率指数 较前周上涨0.09%至94.87，较2014年底则仍下跌5.13%。
路透北京1月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上周五微跌0.16%至94.72；SDR篮子指数微跌至95.74，BIS篮子指数微跌至96. 08。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.12%，SDR篮子指数升0.26%，BIS指数跌0.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8572 121 欧元 7.3509 -279 日圆 6.0209 -404 港元 0.8839 16.1 英镑
路透北京1月23日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8615元附近，较上日升值约78点。