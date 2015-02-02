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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 17:15 BJT

企业并购：中投等多家主权基金洽谈出资支持和黄收购英国O2--报载

路透伦敦2月2日 - 英国每日电讯报引述匿名消息人士报导称，数家全球排名居前的主权财富基金正在洽谈，出资支持和记黄埔 收购西班牙电信旗下 英国移动通讯部门O2。

和黄将手上的Three Mobile与O2合并后，将成为英国最大移动电讯运营商。这项交易规模达100亿英镑(150亿美元)。

每日电讯报称，中国投资有限责任公司、新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司(GIC)、以及卡塔尔一家大型官方投资机构，都在洽谈提供很大一大部分融资。

报导称，雀屏中选者将成为这家移动电讯营运商的大股东，持股可能达到三分之一。

暂时无法取得中投、GIC及淡马锡评论。(完) (编译 蔡美珍；审校 王丽鑫)
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