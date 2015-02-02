企业并购：中投等多家主权基金洽谈出资支持和黄收购英国O2--报载

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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路透伦敦2月2日 - 英国每日电讯报引述匿名消息人士报导称，数家全球排名居前的主权财富基金正在洽谈，出资支持和记黄埔 收购西班牙电信旗下 英国移动通讯部门O2。
和黄将手上的Three Mobile与O2合并后，将成为英国最大移动电讯运营商。这项交易规模达100亿英镑(150亿美元)。
每日电讯报称，中国投资有限责任公司、新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司(GIC)、以及卡塔尔一家大型官方投资机构，都在洽谈提供很大一大部分融资。
报导称，雀屏中选者将成为这家移动电讯营运商的大股东，持股可能达到三分之一。
暂时无法取得中投、GIC及淡马锡评论。(完) (编译 蔡美珍；审校 王丽鑫)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌