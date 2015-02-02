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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 17:34 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收创逾两年新低，受国内经济担忧加剧带动

* 人民币收创逾两年新低，盘中逼近跌停
    * 中间价创两个月低位
    * 受国内经济担忧加剧带动

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京2月2日 - 人民币兑美元 即期周一收跌至逾两年新低，中间价创两
个月低位。因中国最新官方与汇丰制造业PMI（采购经理人指数）均低于荣枯分界线，凸显
经济担忧。而境内外价差较阔亦带动即期开盘便逼近跌停，但碍于中间价的锚定效应，市场
波动甚微走势近乎水平。
            
    近六个交易日中人民币已五次逼近跌停，今日人民币即期最低触及6.2606元，离跌停位
6.2613元仅7个点子，最终创2012年10月16日以来收盘新低。市场人士指出，境内外市场价
差较大引发部分套利盘与做空情绪，但缓步走贬的中间价传达了一种市场化预期引导意图，
人民币长期贬值的概率不大。
    
    “其实跌不跌停不重要，裤子都没了，还挡块遮羞布有啥用。”一中资大行交易员如此
形容短期人民币疲态。

    他并表示，目前中间价明显还是央行调控汇率的工具，尽管“逼近跌停”成为近期人民
币走势关键词，但2%的日波幅限制短期不太可能扩大，除非央行希望引导人民币继续走贬。
 
    
    大华银行高级经济师全德健指出，在国内对经济增长势头的担忧及美元强劲走势的主导
下，人民币自2014年年底以来一直承受明显贬值压力；但鉴于人民币国际化步伐迅猛，央行
至少须使货币政策符合国内外基本面和市场动态，因此人民币大幅或长期贬值的概率不会很
大。随着过去人民币单向升值趋势已逐渐消失，双向波动将趋频繁。
    
    交通银行资管高级研究员陈鹄飞认为，此轮人民币汇率急跌，更多是因为欧洲央行万亿
欧元QE(量化宽松)后美元指数强势重估所致。当前央行顺势下调人民币汇率中间价，更多传
达的是一种市场化预期引导意图，并不代表短期内汇率政策的转向。估计年内人民币兑美元
汇率仍将双向波动、小幅略贬。
    
    周日公布的1月官方制造业PMI降至49.8，28个月来首次跌破50的荣枯分界线，亦低于50
.2的路透调查预估。汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国1月制造业PMI终值为49.7，略
低于初值的49.8；上月终值为49.6。
    
    全球汇市，瑞郎兑欧元和美元周一触及两周低点，因市场传言瑞士央行出手干预，削弱
瑞郎，且有报导称，该央行在盯住一个新的非正式区间。。   
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：   
     
 在岸市场人民币兑美元             今日                上日       升贬
 即期成交价格                     6.2597              6.2510     -0.14%
 中间价                           6.1385              6.1370     -0.02%
 成交额                           186亿美元                      
                                                                 
 日内美元/人民币相对于中间价最大  1.99% (上限±2%)    日高       日低
 波幅                                                            
 日内波动幅度(pips)               30                  6.2576     6.2606
 2015年来即期升贬值幅度           -0.89%                         
 1年期美元/人民币掉期升水         1960                           
                                                                 
                                                                 
 离岸人民币市场,北京时间17:17     今日                上日       
 1年期NDF                         6.3880/6.393        6.3888     
 CNH即期                          6.2690/6.2728       6.2823     
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。（完）

 (发稿 倪蔚丹/李铮；审校 张喜良/曾祥进)
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