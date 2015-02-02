更新版 1-中国汇市：人民币收创逾两年新低，受国内经济担忧加剧带动

* 人民币收创逾两年新低，盘中逼近跌停 * 中间价创两个月低位 * 受国内经济担忧加剧带动 (更新收盘报价和评论) 路透北京2月2日 - 人民币兑美元 即期周一收跌至逾两年新低，中间价创两 个月低位。因中国最新官方与汇丰制造业PMI（采购经理人指数）均低于荣枯分界线，凸显 经济担忧。而境内外价差较阔亦带动即期开盘便逼近跌停，但碍于中间价的锚定效应，市场 波动甚微走势近乎水平。 近六个交易日中人民币已五次逼近跌停，今日人民币即期最低触及6.2606元，离跌停位 6.2613元仅7个点子，最终创2012年10月16日以来收盘新低。市场人士指出，境内外市场价 差较大引发部分套利盘与做空情绪，但缓步走贬的中间价传达了一种市场化预期引导意图， 人民币长期贬值的概率不大。 “其实跌不跌停不重要，裤子都没了，还挡块遮羞布有啥用。”一中资大行交易员如此 形容短期人民币疲态。 他并表示，目前中间价明显还是央行调控汇率的工具，尽管“逼近跌停”成为近期人民 币走势关键词，但2%的日波幅限制短期不太可能扩大，除非央行希望引导人民币继续走贬。 大华银行高级经济师全德健指出，在国内对经济增长势头的担忧及美元强劲走势的主导 下，人民币自2014年年底以来一直承受明显贬值压力；但鉴于人民币国际化步伐迅猛，央行 至少须使货币政策符合国内外基本面和市场动态，因此人民币大幅或长期贬值的概率不会很 大。随着过去人民币单向升值趋势已逐渐消失，双向波动将趋频繁。 交通银行资管高级研究员陈鹄飞认为，此轮人民币汇率急跌，更多是因为欧洲央行万亿 欧元QE(量化宽松)后美元指数强势重估所致。当前央行顺势下调人民币汇率中间价，更多传 达的是一种市场化预期引导意图，并不代表短期内汇率政策的转向。估计年内人民币兑美元 汇率仍将双向波动、小幅略贬。 周日公布的1月官方制造业PMI降至49.8，28个月来首次跌破50的荣枯分界线，亦低于50 .2的路透调查预估。汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国1月制造业PMI终值为49.7，略 低于初值的49.8；上月终值为49.6。 全球汇市，瑞郎兑欧元和美元周一触及两周低点，因市场传言瑞士央行出手干预，削弱 瑞郎，且有报导称，该央行在盯住一个新的非正式区间。。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2597 6.2510 -0.14% 中间价 6.1385 6.1370 -0.02% 成交额 186亿美元 日内美元/人民币相对于中间价最大 1.99% (上限±2%) 日高 日低 波幅 日内波动幅度(pips) 30 6.2576 6.2606 2015年来即期升贬值幅度 -0.89% 1年期美元/人民币掉期升水 1960 离岸人民币市场,北京时间17:17 今日 上日 1年期NDF 6.3880/6.393 6.3888 CNH即期 6.2690/6.2728 6.2823 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 倪蔚丹/李铮；审校 张喜良/曾祥进)