更新版 1-中国汇市：人民币收创逾两年新低，受国内经济担忧加剧带动

台湾新债：友邦保险30年美元零息债以4.45%定价--消息
路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 人民币收创逾两年新低，盘中逼近跌停 * 中间价创两个月低位 * 受国内经济担忧加剧带动 (更新收盘报价和评论) 路透北京2月2日 - 人民币兑美元 即期周一收跌至逾两年新低，中间价创两 个月低位。因中国最新官方与汇丰制造业PMI（采购经理人指数）均低于荣枯分界线，凸显 经济担忧。而境内外价差较阔亦带动即期开盘便逼近跌停，但碍于中间价的锚定效应，市场 波动甚微走势近乎水平。 近六个交易日中人民币已五次逼近跌停，今日人民币即期最低触及6.2606元，离跌停位 6.2613元仅7个点子，最终创2012年10月16日以来收盘新低。市场人士指出，境内外市场价 差较大引发部分套利盘与做空情绪，但缓步走贬的中间价传达了一种市场化预期引导意图， 人民币长期贬值的概率不大。 “其实跌不跌停不重要，裤子都没了，还挡块遮羞布有啥用。”一中资大行交易员如此 形容短期人民币疲态。 他并表示，目前中间价明显还是央行调控汇率的工具，尽管“逼近跌停”成为近期人民 币走势关键词，但2%的日波幅限制短期不太可能扩大，除非央行希望引导人民币继续走贬。 大华银行高级经济师全德健指出，在国内对经济增长势头的担忧及美元强劲走势的主导 下，人民币自2014年年底以来一直承受明显贬值压力；但鉴于人民币国际化步伐迅猛，央行 至少须使货币政策符合国内外基本面和市场动态，因此人民币大幅或长期贬值的概率不会很 大。随着过去人民币单向升值趋势已逐渐消失，双向波动将趋频繁。 交通银行资管高级研究员陈鹄飞认为，此轮人民币汇率急跌，更多是因为欧洲央行万亿 欧元QE(量化宽松)后美元指数强势重估所致。当前央行顺势下调人民币汇率中间价，更多传 达的是一种市场化预期引导意图，并不代表短期内汇率政策的转向。估计年内人民币兑美元 汇率仍将双向波动、小幅略贬。 周日公布的1月官方制造业PMI降至49.8，28个月来首次跌破50的荣枯分界线，亦低于50 .2的路透调查预估。汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国1月制造业PMI终值为49.7，略 低于初值的49.8；上月终值为49.6。 全球汇市，瑞郎兑欧元和美元周一触及两周低点，因市场传言瑞士央行出手干预，削弱 瑞郎，且有报导称，该央行在盯住一个新的非正式区间。。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2597 6.2510 -0.14% 中间价 6.1385 6.1370 -0.02% 成交额 186亿美元 日内美元/人民币相对于中间价最大 1.99% (上限±2%) 日高 日低 波幅 日内波动幅度(pips) 30 6.2576 6.2606 2015年来即期升贬值幅度 -0.89% 1年期美元/人民币掉期升水 1960 离岸人民币市场,北京时间17:17 今日 上日 1年期NDF 6.3880/6.393 6.3888 CNH即期 6.2690/6.2728 6.2823 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 倪蔚丹/李铮；审校 张喜良/曾祥进)
路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌
路透上海5月11日 - 中国铁路总公司周四公告，将于周五(12日)招标发行总额200亿元人民币的铁路建设债券，其中五年期1 30亿元，10年期70亿元。 上述债券为铁路总公司今年第四期铁路建设债券，采用单一利率(荷兰式)招标方式，具体招标时间为5月12日上午10:00-11: 00，分销期和缴款截止日均为5月15日。五年期招标利率区间3.76%-4.76%，10年期3.81%-4.81%。 本次债券由铁路建设基金提供担保，牵头主承销商为中信证券和工商银行，其他主承销商包括交通银行、中银国际证券、招 商证券和西南证券。中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA。 此前发改委同意2016年中国铁路建设债券发行规模3,000亿元，采用跨年度方式发行，募集资金将全部用于铁路建设项目、 装备购置和债务结构调整。其中2016年实际发行1,400亿元。 以下为最近一段时间以来铁道债招标情况(发行量单位：亿元)： 3年期