港报财经评论：内银被减持，人行来护价--经济日报2月5日

内银被减持，人行来护价/林瑞芬

希腊债务问题纾缓，油价弹，美股周二急升，带动港股造好。恒指暂脱考验24,300压力，昨升0.5%至24,679；国指昨跌0.01%，收11,767，大市成交额872亿港元。人行终加入量宽行列，决定2月5日起下调存款准备金率0.5%，环球央行竞相使出量宽一招，这已不是甚么灵丹妙药的话，对经济的刺激尚是问号，但对资产价格的刺激却明确得多。 外资沿“沪股通”抄底一日，A股周二午市急回升，暂喘跌令港股也可以定一定神。上证昨收报3,174，回0.96%，沪、深两地股市总成交额5,345亿港元。看“沪股通”周三数据显示，只用了额度的17%左右，又有所回落，反映好淡仍在博弈当中。惟又获央妈放水，中国人讲意头，春节将至，据统计2000年以来的14个春节行情，有12年A股在春节前一周获得正收益，上涨概率达到85.71%。好看好的投资者占晒上风。若今周内上证未有再急挫，稳守3,000，下周将进入春节行情，市况更为安心，后市主要阻力仍在近3,400。 港股方面，恒指守24,300挑战25,000趋向未抹杀。市场买卖动力都只是局限于蓝筹股身上，且看中、小型股份自去年底至今仍缺乏买盘，基本面尚可的四环医药 都在昨日被质5.3%，真是摸不着头脑，中小型股份难玩成，也是无奈！沽空机构EmersonAnalytics发表报告指，桑德国际 存在虚假收入，会计帐目混乱，将其目标价大幅下调70%至2.4港元。股份停牌，停牌前报跌5%，累及光大国际 也错杀跌5.7%。 蓝筹中，联想 昨续涨5%，中移动 涨2.5%。中国海洋石油 及中石油 等则因油价急弹而回升，分别涨4.3%及1.9%。继传中银香港 拟出售南洋银行之后，传恒生银行 欲减持兴业银行套现，恒生昨因此急抽升5.2%至143.5港元。1月底时瑞信刊报告估算，若恒生悉售兴业股权，对全面摊薄普通股本一级资本充足比率可以提升5.6至7.5%，该比率去年上半年为9.4%。此外，也可将恒生股本回报率提升至20至21%水平，而目前是16%。(B05)

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A股牛市，国寿低买/余少文 A、H股的指数昨日齐齐先升后跌，国企指数12,000点是重要阻力位，但只要A股保持去年底疯牛走势，中国人寿 盈利增长是没有悬念。中国内地股市先升后跌，上证综合指数一度重上3,200点，最后倒跌30点或1%，收报3,174点，沪深两市成交额不足5,500亿人民币。而国企指数曾高见11,920点，收市倒跌1点，报11,767点，成交额163亿人民币，仍有近40%主板H股逆市上升；至于红筹指数升49点或1%，收报4,567点，成交额增加至104亿人民币。 其实，国指虽重越50天平均线及回补周一下跌裂口，但上周四下跌裂口11,944点至11,850点是另一个阻力位，除了裂口顶部贴近12,000点这心理阻力位外，10天和20天平均线也处于下跌裂口内，指数昨日便受制该两条平均线。即使指数未能重上12,000点，或可在50天至20天平均线区间上落，又或在11,500点至12,000点区间上落，以横行来整固兼且消化沽压，然后等变。但目前未见有重大利好消息会出笼，若然缺乏利好消息配合，指数应要下试11,000点，但也会是给予投资者入市的机会，因为对中国内地股市牛市看法未变，尤其憧憬可以维持去年11月开始的疯牛走势，如上证升37%，当中90%升幅来自11月和12月；根据A股过去升市经验，只要A股完成调整，可以重拾疯牛走势。

A股疯牛，保险股和证券股是最受惠，作为保险龙头的国寿去年首三季盈利只升16%至276亿人民币，随着A股罕有连续八个月上升，到11月更开始飈升，国寿日前发出盈喜，表示去年盈利按年可增长30%，以2013年盈利248亿人民币计算，即去年盈利可达322亿人民币或以上，略低于市场预期的339亿人民币，是股价在盈喜后不升反跌的原因之一。当然，国寿过去业绩也曾出现高于盈喜的数字，若然最后业绩好过盈喜，对股价会有重大支持。而其去年全年盈利约339亿人民币，即第四季盈利只有46亿人民币，即使是过去四年中最赚钱的第四季，但却是去年四个季度中最少盈利的季度，又较第三季跌49%，也不及上证11月和12月合计升34%的升势，确实令人失望。(B06)

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