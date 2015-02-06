港报财经评论：美国就业消费，市场定海神针--信报2月6日

美国就业消费，市场定海神针/习广思

希腊危机及油价走向成为拖累环球金融市场的关键因素，前者暂时未感染欧洲其他财困国，西班牙和意大利等的国债与德国的息差近日未见大幅扩阔；油价急升了近20%，就算调整一半也十分正常。若果美国今天公布的1月就业数据向好，对金融市场是一剂强心针。中国内地人行减存款准备金率，但中港股市昨天表现颇为反高潮。恒指高开后大幅回软，收市仅升0.35%，国指则升0.18%，沪深指数更跌了1%。这反高潮现象也不难理解，因为市场已不再局限于交易时段或只在香港。

周三傍晚星洲富时中国A50期指升了5%至6%，香港的恒指及国指夜期亦大升，反映空仓客大举平仓，部分购买力已即时消耗，有货在手者，见期指有此巨大升幅，沽些期指锁定利润，到了香港翌日开市再沽货套利，也十分正常。希腊问题也是昨天市场的一个忧虑。欧洲央行在周三美股收市前半小时，由升转跌，理由也是希腊。欧洲央行突然采取行动对希腊发出警号，取消给予希腊银行的豁免。

希腊国债已属垃圾级别，该国银行根本不能以国债向欧洲央行作抵押，借入资金，而该豁免可让银行业继续取得廉价资金。今次欧洲央行撤销豁免，是想给希腊新政府一点颜色，希望她会按前朝的承诺，继续接受借贷的条款及不能削债。 根据研究机构Gavekal分析，希腊政府欠债3,150亿欧罗，占欧罗区GDP的3%，是细数目，其中80%由欧洲官方机构借出，最大债主是欧洲金融稳定机制（EuropeFinancialStabilityFacility），借出了1,418亿欧罗，欧罗区国家给予希腊的双边贷款599亿欧罗，还有国际货币基金组织及欧洲央行的贷款。观乎希腊政府的债主，私人金融机构对希腊政府的贷款只相当于600亿欧罗，对欧罗区以至世界造成的系统性风险也不会巨大。(B01)

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金价倘穿1,200大势已去/苏子

这两个交易天均有明显利好金价的因素，例如人民银行减息及欧洲央行宣布不再接受垃圾级别的希腊国债作为抵押品，可惜均只能刺激金价出现昙花一现的升势。

当金价升至1,272/1,275美元间已遇上严峻阻力，而此阻力区，刚好在金价自本周二的1,285.80美元高位急挫，至前天的1,255.30美元低位的61.8%反弹目标附近。金价自1,273.74美元高位显着回落至1,264美元水平附近争持，而即市跌势看来仍有余未尽。如昨晚接力再度挑战上述的61.8%反弹目标，反而明显跌破前晚欧洲收市时所造的1,259.30美元低位收市，今天的走势料好不到哪里。倘若今晚美国公布最新的就业报告后，金价已见失守200天平均线关键支持，相信金价将在应升不升的大前提下重拾中长期的弱势。短线而言，20天保历加通道的1,215.50美元底部支持及1,200美元心理关口若未能发挥应有的支持力，配合目前日线DMI指标的ADX线已自32.47美元高位急速回落，日线CCI指标亦正准备跌至负方不利水平来看，相信金价大势已去，料日线一目均衡图云雾区的1,191.30美元底部支持及去年11月的1,131.15美元低位，升至上月22日的1,307.60美元高位的76.4%调整目标将失守，并进一步往下寻底。

人行减息其实是向市场发出一个明确的讯息，便是中国经济正处水深火势的恶劣环境中，国内楼市随时有爆破的可能。一旦出现此情况，便确认中国已不可能再担当全球经济火车头，而且中国经济高速增长所带来的全球高消费模式亦将一去不返，结果只会令全球经济面对更严峻的通缩威胁，担心这对金价只会构成更大的沽售压力。英镑兑美元在本周二守稳1.4985美元的重要即市支持位后便强力回升，并且顺利突破之前，一直乏力升越的20天平均线阻力，令短期技术走势明显好转。执笔时英镑兑美元曾一度高见1.5255水平，正跃跃欲试上月14日的1.5269美元高位，一旦顺利突破，料进一步挑战50天平均线阻力及去年的1.7191美元跌至上月的1.4947美元低位的23.6%反弹目标。(B08)

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