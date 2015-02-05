港报社评：人行突降准，人民币汇价更添压--经济日报2月5日

人行今起全面降准，此除为应对经济下行压力，藉放水保温，更凸显热钱退潮下，为中央续松货币创造空间。降准虽对人币汇价直接影响有限，惟在减息憧憬日增下，人币势更添压。

人行降准应因内地经济开局不顺，除制造业采购经理指数（PMI）反映内部经济动力正趋收缩，外部需求疲弱更恐添内地经济下行压力，此正好解释人行为何藉全面降准，放水为经济保温外，更对涉及小微企业、三农等贷款的金融机构，额外再定向降准撑经济薄弱环节。

同样须留意的是，人行降准除因经济需要，更因内地货币政策趋松的空间正加大。存款准备金率的主要功用之一，是对冲源源涌入的热钱，避免市场流动性过滥，人行曾在2010年初至2011年中热钱最汹涌时，连续12次上调准备金率。

现时热钱正渐退潮，如内地外汇占款规模在去年12月突大减逾千亿元、国家外汇储备亦由去年中历史高峰3.99万亿美元，降至去年底约3.8万亿美元。且近期人币沽压显增，反映热钱汹涌不再，准备金率没必要续维持高水平，为人行挪腾降准空间。

市场现时最关注的是，人行全面降准是否中央加入环球货币战、力踩人币汇价的讯号？降准客观效果是增加内地流动性，以纾内部经济压力，对人币汇价直接影响实有限。市场却有另一重解读，因人行突然降准向外界显示内地政策趋松的明确姿态，市场自然更憧憬人行将在短期内再下一城，继去年11月后再度减息。

过去中央对减息较审慎，主要是担心减息恐惹通胀上扬，惟市场预料内地上月通胀跌至仅1%，在环球通缩、商品价格续弱下，内地今年未见通胀压力，反忧通缩逼近，人行今季减息的可能性确正增加。

在中央政策趋松与减息预期升温下，人币汇价势更添压。虽然中央为促人币国际化，应不会淌货币战浑水斗贬，惟今年人币兑美元贬值幅度，很可能大于去年的2.5%，具体贬值幅度还看内部经济状况，与外部环境尤其美元升势、热钱流向与商品价格走向。(A09)

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