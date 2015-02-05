港报社评：研议调整一签多行，减滋扰免激化矛盾--明报2月5日

近期，内地不少人加入购物大军，来港采购年货，市面氛围显得火红。区内商号因经济活动增加而大发利市，可是水货客与内地客对区内居民的生活带来更大影响，内地客与居民的扞格矛盾，又陷于蓄势待发景况。过去几年一直困扰港人的这些问题，未见当局有善法对应，我们认为，政府起码应该认真研究收紧“一签多行”签证，纾缓部分问题。

内地客衍生的问题有两个。一是旅客量增加，导致挤占效应，影响本地居民生活；二是香港与内地在文化、价值观以至行为模式等都存在差异，港人与内地客的矛盾早已浮现出来。

内地假货盛行，民众对内地食品信心全失，他们对香港货真价实充满信心，此所以水货生意在港愈来愈大、愈来愈多人参与。内地制造货品要重建民众的信心，并非一朝一日可奏功，而以内地人口之庞大，香港的水货生意看来有一段长时间存在空间。另外，香港可使用土地严重缺乏，中短期难有土地建设更多的大型设施，分流来港以购物为目的内地客，不过旅客增长衍生问题正在累积增加，不容忽视，眼前当局可从调整“一签多行”着手，纾缓上水、粉岭、元朗和屯门等地居民遭受的困扰。

内地旅客对香港经济都有助益，所衍生问题，主要是“一签多行”异化的结果。按过去数年演变估计，只要香港与内地持续有可见差距，将有更多人来港购物，则上水、粉岭、元朗和屯门等地的设施未能负荷，还将雪上加霜。因此， “一签多行”改为一日一行，或对每年来港次数设限，例如15次、20次等，相信可以减少水货活动活跃地区的压力。

至于真正需要无限次来回港深的人士，申明原因，经核实后仍应取得一签无限行。至于在边境规划购物中心，让专程来港购物的内地客集中采购，毋须舟车劳顿，交通以至市面挤迫压力得以减轻，这是可以见到的好处。不过，即使以购物为目的的旅客，是否喜欢使用这类购物中心，当局要做仔细调查研究，以免出现错配而浪费的局面。(A04)

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