港报社评：提升防疫级别，应对流感危机--文汇报2月5日

香港昨日再多7人死于流感，自上月初至今已经造成118人死亡。卫生防护中心总监梁挺雄表示，由于流感病毒出现轻微基因转变，出现“漂移”情况，加上由H3N2流感病毒主导，所以今年有较多长者受感染入院，或引致较严重疾病。事实上，今年流感的死亡率较以往为高，说明病毒可能已出现变种，令到杀伤力更大。

香港今年冬季尚有两个多月，而农历新年很快到来，随时令流感病毒进一步扩散。当局应立即提升防疫级别，由政府高层全面统筹抗疫工作，包括医疗体系的应对、在学校出现大规模爆发时的应变以及社区的防疫卫生工作等，都要作出全面部署。同时，针对老弱、医护人员等高危群体，当局应加紧为他们接种疫苗，将流感伤亡人数减至最低。

应对流感潮冲击，当局不能只沿用以往应对冬季流感的办法，必须因应最新的疫情，提升防疫级别，统筹防疫部署，特别是针对医疗部门的压力，尽快增拨资源，以免影响其他医疗服务。教育局也应及早制定指引，如果学校出现大规模流感爆发时，是否需要立即停课，停课的时间及安排如何，都需要未雨绸缪。即将来临的农历新年假期，将会有大量人流出入境，如何防范流感在人群间传染，都需要尽早制定方案，绝不能掉以轻心。

新流感疫苗最快也要到4月才可大量供应，届时冬季已经过去，流感杀伤力也大减，作用已经不大。因此，当前首务就是尽快为有需要人士接种疫苗，当局应主动为长者及医护人员接种，甚至可研究加大补贴或乾脆免费，以吸引更多有需要人士接种，防患于未然。(A06)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘