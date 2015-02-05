港报社评：规管内地游客陋习，不要轻言扩自由行--信报2月5日

关于中国人的丑陋，内地的《广州日报》最近作出了一些注脚，该报走访澳洲和英国，列出中国游客十大陋习，包括在禁止拍照的地方拍照，在禁止吸烟的地方吸烟，喧哗叫嚣，有钱任性，见到人家的房子漂亮，竟然直接敲门问户主卖不卖，土豪行为让人看傻了眼。

近年来愈来愈充满对抗性的中港矛盾，其中一个关键元素是香港人瞧不起内地游客的诸般陋习，有些高举本地意识的大学生，不讳言最初是厌恶他们的不文明行为，渐渐累积成为倾向恋殖或港独的心态。

中国游客陋习多，人数更是多得浩如繁星，连带水货客问题亦愈益困扰。特首梁振英发表最新一份《施政报告》之时，绝口不提削减自由行旅客数目，或者优化一签多行等等政策，已然在立法会受到责难，在这个时候，有理由反其道而行，容许更多内地城市居民来港自由行吗？

旅发局主席林建岳早前与港澳办主任王光亚会面，提出开放更多来港自由行的内地城市，理由是访港过夜旅客增长放慢，尤其内地过夜客由去年初有近20%的增长，跌至去年底只有12%的增幅，业界希望中央在适当时候，考虑开放更多有潜力的自由行城市，吸引更多高消费的粤省以外过夜旅客来港。据说，王光亚认为须先解决香港是否有足够承受能力。

承受能力是一个问题，内地来客的陋习和争夺资源，容易令港人侧目甚而愤懑，导致增添中港摩擦催化矛盾是另一个问题。因此，千万不要为了赚钱而轻言增加自由行，否则这将是香港人见利忘义的陋习。(A02)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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