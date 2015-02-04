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亚洲 | 2015年 2月 4日 星期三 10:14 BJT

****《港报快速浏览》--2月4日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要--------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                    
 《香港报摘》--经济日报                                                
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
 
 ----------------------------------社评----------------------------------
 港报社评：拉布残民以逞，必须票债票偿--文汇报                          
 港报社评：官民不按牌理出牌，政治斗争伤害社会--明报                    
 港报社评：不打货币战，中央松货币稳经济--经济日报                      
 港报社评：防城规会变跛脚鸭--星岛日报                                  
 港报社评：“贴钱”买债岂有此理，负息年代一题二问--信报                
 
 ---------------------------------财经评论--------------------------------
 港报财经评论：基金“倒贴”买债有理--信报                              
 港报财经评论：国策重环保，光国可收集--经济日报                        
 
 -----------------------------------其他-----------------------------------
 中国报摘                                                                
 台湾报摘                                                                
    
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