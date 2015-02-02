更新版 1-《中国债市每日综述》现券收益率和IRS双双下行，PMI数据不佳带动买气

* 现券收益率和IRS双双下行，IRS长端跌幅领先

* 官方和汇丰PMI数据不佳，带动买气

* 国债期货也明显上涨

* 关注明日公开市场逆回购操作规模 (新增货币市场收盘报价)

路透上海2月2日 - 不佳的PMI数据带动买气，中国银行间债市周一转暖，现券收益率和利率互换(IRS)双双下行，其中IRS长端跌幅领先，约10个基点(bp)；短端则因资金紧张而受抑，幅度略逊。

在经济基本面走弱支撑政策宽松预期的同时，对现券收益率反弹的忧虑也依旧存在。不过从影响流动性的直接因素来看，明日央行公开市场逆回购规模是关注首位。

周一公布的汇丰中国1月制造业PMI终值小幅下修且连续第二个月低于荣枯线。 周末公布的中国1月官方制造业PMI(采购经理人指数)28个月来首次跌破荣枯线，表明中国经济2015年开年仍面临较大下行压力。

北京一银行交易员称，IRS今日长端跌约10bp，而短端逊色，“我觉着5Y(五年期)反映(经济)增长的预期多些，1Y(一年期)反映资金面多些。先看明儿公开市场(逆回购)能不能明显放量吧。”

中国央行公开市场1月22日重启逆回购操作。上周并新增28天期品种，只是规模较小，对流动性支持力度有限，且高于预期的中标利率，也被解读为央行态度较为谨慎。

上海一银行交易员透露，宽松政策预期提振的买气，抵消了资金紧张影响，现券收益率整体下行，惟幅度不如IRS。

剩余期限近10年的国开行固息债140229券最新报价 在3.8200%/3.8000%，上日尾盘为3.8800%/3.8700%。

国债期货主力合约TF1503 今日明显上涨，收报97.692元人民币，较上日结算价上涨0.39元，或0.40%。

**资金紧，关注央行放水力度**

银行间市场周一隔夜和七天期回购利率上涨，其中后者涨逾20bp，资金面愈显紧绷。除春节备付需求不断升温外，又一轮新股IPO将于节前登场，面对不断加剧的资金失血，市场急盼央行本周能加力放水。

交易员指出，今日除国开行出钱尚较为稳定外，其他资金供给寥寥，而本次新股申购资金完全解冻要到春节长假前一天，其影响时间较长，唯有央行持续扶助方能有效缓解压力。

“现在只靠(国开行)一家肯定不行，(IPO)这个时间比较微妙，快过春节了，只能坐等(央行)了，”北京一银行交易员称。

上周五中国证监会下发24家企业首次公开发行(IPO)批文后，这些企业周一在沪深证交所刊登招股意向书并启动招股程序，初步计划在农历春节长假(自2月18日至24日)前全部发完，其中国内中型券商东兴证券拟发至多5亿A股。

华东一银行交易员表示，目前市场最为关注的是明日公开市场的逆回购操作量，只有达到千亿以上的规模，才能对当前资金有缓和效果。

她并谈到，早盘各个期限的资金供给都有限，其中七天回购利率的涨幅更为明显，主要是该期限需求较多，成交量也相对较大。

此外，今日还有上海电气可转债的申购，也对资金面形成扰动。

今日为上海电气 60亿元A股可转债发行的网上申购日，网下申购者亦需在当天下午3点前划出申购资金。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求，其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限含七天、14天和28天。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,749.81亿元，较上日的10,322.54亿元稍增；其中，隔夜品种成交7,609.78亿元，上日为7,616.69亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

------------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8949 2.8241 +7.08 7,609.78

七天 4.4066 4.1653 +24.13 2,359.87

14天 4.8761 4.9413 -6.52 523.45

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0000 6.7150 -571.50 4,153.15

七天 3.8000 6.4000 -260.00 513.02

14天 4.7000 5.2950 -59.50 45.72

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9500 2.9700 -2.00 --

七天 4.6000 4.1100 +49.00 --

14天 5.0000 5.1300 -13.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8890 2.8130 +7.60 --

七天 4.2570 4.0260 +23.10 --

三个月 4.9164 4.9140 +0.24 --