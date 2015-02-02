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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 17:22 BJT

《全球汇市》瑞郎跌至两周低位，传言瑞士央行盯住非正式汇率区间

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1321 1.1286 +0.31 -6.41 1.2097

美元/日圆 117.69 117.44 +0.21 -1.66 119.68

欧元/日圆 133.19 132.59 +0.45 -8.00 144.77

美元/瑞郎 0.9308 0.9206 +1.11 -6.37 0.9941

英镑/美元 1.5039 1.5066 -0.18 -3.43 1.5573

美元/加元 1.2763 1.2730 +0.26 +9.86 1.1618

澳元/美元 0.7790 0.7766 +0.31 -4.63 0.8168

新西兰元/美元 0.7266 0.7258 +0.11 -6.81 0.7797

欧元/瑞郎 1.0539 1.0374 +1.59 -12.36 1.2026

欧元/英镑 0.7527 0.7487 +0.53 -2.94 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3547 9.3427 +0.13 -1.21 9.4688

美元/挪威克朗 7.7227 7.7239 -0.02 +3.36 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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