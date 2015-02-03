台湾货币市场：2月3日及下提存期资金预期变化一览表

路透台北2月3日 - 台湾货币市场周二和下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期1,839.00亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --财政部发行91天期104-3期国库券，金额300亿台币。 --外币债交割，包括摩根大通 发行30年期美元债共2.15亿美元、开曼统一实业 发行1.42亿人民币的三年期宝岛债，及高盛发行30年期美元债券6.41亿美元。 ---------------------------------------------------------------------- (下提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)9,144.60亿台币： 02/04 4,783.50亿台币 02/05 6,417.80亿台币 02/06 2,806.00亿台币 02/09 963.00亿台币 02/10 4,132.00亿台币 02/11 2,715.00亿台币 02/12 3,988.00亿台币 02/13 1,096.50亿台币 02/16 3,273.50亿台币 02/17 968.00亿台币 02/18 817.00亿台币 02/19 55.00亿台币 02/20 40.00亿台币 02/23 2,452.00亿台币 02/24 2,415.50亿台币 02/25 2,279.50亿台币 02/26 3,088.50亿台币 02/27 241.00亿台币 *03/02 6,543.80亿台币 03/03 69.00亿台币 --公债还本付息622.2880675亿台币。 2/5 91甲3期13息 17亿台币 2/8 102甲4期本金 400亿台币 2/8 102甲4期2息 2.5亿台币 2/10 93甲3期11息 18亿台币 2/13 90甲2期14息 30亿台币 2/13 101甲4期3息 12.25亿台币 2/14 96甲2期8息 7.98006亿台币 2/14 97甲2期7息 15亿台币 2/14 103甲4期1息 4亿台币 2/16 98甲2期6息 12.75亿台币 2/18 92甲3期12息 16.25亿台币 2/22 99甲4期5息 15亿台币 2/22 100甲4期4息 12亿台币 2/24 95甲2期9息 11.25亿台币 2/25 94甲3期10息 14.25亿台币 2/26 102甲5期2息 11.1830075亿台币 2/26 103甲5期1息 6.375亿台币 3/3 103甲6期1息 16.5亿台币 --国库券到期偿还共200亿台币。 2/12：财103-8期182天期国库券200亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --2/4：台北富邦银行将发行1亿美元的30年期主顺位无担保金融债。 --2/4：瑞士信贷伦敦分行发行30年期零息债共4亿美元。 --2/4：瑞士信贷在台湾发行6,000万澳元30年期债券。 --2/9：财政部发行两年期公债104/3期，预估金额400亿台币，4日标售。 --2/11：德意志银行新加坡分行发行30年期5,000万澳元债券。 *--2/12：AT&T 发行26.19亿美元的30年期公司债。 --2/13：财政部发行30年期公债104/4期，预估金额400亿台币，10日标售。 --2/25：央行发行一年期定存单，预估金额1,200亿台币，24日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。(完) (记者 詹静宜; 审校 林妙容)