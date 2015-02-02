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货币新闻 | 2015年 2月 2日 星期一 17:10 BJT

表格：LME金属库存最新变化--2月2日

路透伦敦2月2日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           250,025            +1,900
    锡            11,840               +30
    铅           214,850              -150
    锌           628,075            -2,675
    铝         4,041,075            -7,825
    镍           424,974            -1,266
    铝合金        26,500              持平
    NASAA         79,380               +40
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据     库存分布          品种   库存数据    库存分布
 铜     <MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GR  铅     <MPB-STOCK  <0#MPBSTX-LOC-GRD
        >            D>                       S>          >
 铝     <MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GR  锡     <MSN-STOCK  <0#MSNSTX-LOC-GRD
        >            D>                       S>          >
 锌     <MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GR  铝合   <MAA-STOCK  <0#MAASTX-LOC-GRD
        >            D>                金     S>          >
 镍     <MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GR  NASAA  <MNA-STOCK  <0#MNASTX-LOC-GRD
        >            D>                       S>          >
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 李爽  审校 王丽鑫)
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