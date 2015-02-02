路透调查：金融机构固定收益部门降息降准预期延后，对债市谨慎乐观

路透上海2月2日 - 2015年第2期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构预期，中国央行2月维持存款基准利率及准备金率不变。中国经济下行压力未消，但央行暂时仍坚持定向宽松基调，市场降息降准预期被迫推迟，春节因素并令资金面预期趋谨慎，不过基本面通缩风险仍支撑债市继续谨慎乐观。

另外，国际金融市场政策黑天鹅事件频出，欧元区政治动荡经济低迷，美国经济则以稳健步伐复苏一枝独秀，中国经济外围环境动荡，可能引致资本流动及人民币贬值风险，加剧金融市场波动，并给债券及大类资产带来负面影响。

调查结果显示，94%的参与机构认为，央行2月仍将维持2.75%的一年期存款基准利率不变，与上期持平。定向宽松政策持续，则令继续降息预期降温，未来到4月末前，预测该基准利率会继续调降的机构比例仅为30%，连续两个月下降。

同时，86%的参与机构认为，大型存款类机构法定存款准备金率2月会续稳于20%，高于上期的66%比例。不过未来三个月，预期该类准备金率会继续维持的比例只有30%，显示未来降准预期仍浓厚。

调查结果并显示，今年2月全月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为2.8486%、3.9169%和4.9036%，分别较1月全月实际均值变化7个基点(bp)、-3个bp和-4个bp。

此外，2月末10年期国债收益率估值料为3.45%，较1月底低6个BP。

2015年第2期展望调查共有50家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行 、农业银行 、中国银行 和建设银行 等19家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券 等11家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构10家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列24个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完) (发稿 徐永 审校 黄凯)