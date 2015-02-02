路透调查：金融机构固定收益部门降息降准预期延后，对债市谨慎乐观

台湾新债：友邦保险30年美元零息债以4.45%定价--消息
路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
路透上海2月2日 - 2015年第2期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构预期，中国央行2月维持存款基准利率及准备金率不变。中国经济下行压力未消，但央行暂时仍坚持定向宽松基调，市场降息降准预期被迫推迟，春节因素并令资金面预期趋谨慎，不过基本面通缩风险仍支撑债市继续谨慎乐观。
另外，国际金融市场政策黑天鹅事件频出，欧元区政治动荡经济低迷，美国经济则以稳健步伐复苏一枝独秀，中国经济外围环境动荡，可能引致资本流动及人民币贬值风险，加剧金融市场波动，并给债券及大类资产带来负面影响。
调查结果显示，94%的参与机构认为，央行2月仍将维持2.75%的一年期存款基准利率不变，与上期持平。定向宽松政策持续，则令继续降息预期降温，未来到4月末前，预测该基准利率会继续调降的机构比例仅为30%，连续两个月下降。
同时，86%的参与机构认为，大型存款类机构法定存款准备金率2月会续稳于20%，高于上期的66%比例。不过未来三个月，预期该类准备金率会继续维持的比例只有30%，显示未来降准预期仍浓厚。
调查结果并显示，今年2月全月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为2.8486%、3.9169%和4.9036%，分别较1月全月实际均值变化7个基点(bp)、-3个bp和-4个bp。
此外，2月末10年期国债收益率估值料为3.45%，较1月底低6个BP。
2015年第2期展望调查共有50家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行 、农业银行 、中国银行 和建设银行 等19家。
证券类参与机构仍为中金公司和中信证券 等11家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构10家。
汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列24个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完) (发稿 徐永 审校 黄凯)
路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌
路透上海5月11日 - 中国铁路总公司周四公告，将于周五(12日)招标发行总额200亿元人民币的铁路建设债券，其中五年期1 30亿元，10年期70亿元。 上述债券为铁路总公司今年第四期铁路建设债券，采用单一利率(荷兰式)招标方式，具体招标时间为5月12日上午10:00-11: 00，分销期和缴款截止日均为5月15日。五年期招标利率区间3.76%-4.76%，10年期3.81%-4.81%。 本次债券由铁路建设基金提供担保，牵头主承销商为中信证券和工商银行，其他主承销商包括交通银行、中银国际证券、招 商证券和西南证券。中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA。 此前发改委同意2016年中国铁路建设债券发行规模3,000亿元，采用跨年度方式发行，募集资金将全部用于铁路建设项目、 装备购置和债务结构调整。其中2016年实际发行1,400亿元。 以下为最近一段时间以来铁道债招标情况(发行量单位：亿元)： 3年期