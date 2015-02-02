更新版 1-台湾货币市场：期存期底短率续持于低档，银行资金去化压力大但需求疲弱

台湾新债：友邦保险30年美元零息债以4.45%定价--消息
路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 期存期底短率续持于低档
* 银行资金去化压力大但需求疲弱
* 短票利率区间低位续探低 (更新拆款数据及存单细节)
记者 詹静宜
路透台北2月2日 - 台湾银行间短率周一持续持于低档。市场人士指出，明日为本提存期底最后一个交易日，市场延续月底宽松态势，银行间去化资金压力增温，但拆入需求疲弱，令短率续处区间低位。
市场调度人士表示，由于近期央行对银行间隔夜拆款过剩资金冲销力道明显减缓，致本提存期银行间累计超额准备数爆增至上兆(万亿)台币水准，不过其中包括银行提领新钞锁在库存现金的部位，使本提存期超额准备积数有点失真。
〞供给远远大于需求，从来没这么难拆出过。〞一位本地大型官股银行资金调度人士说。
大型拆出方银行资调人士指出，二月份银行间倾向负数操作但操作不易，因现在资金需求疲弱、拆出需求难觅，加以原本仰赖央行冲销隔夜拆款资金，但上周已有两天没被冲销，闲置资金只能堆积在帐上，预期央行本周冲销情况会转好。
对于91天期国库券标售高于预期，一位保管行外银交易人士指出，由于目前资金情势偏松，不排除外银间投标意愿降低，“将利率往上写不小心就标到，可能是一时擦枪走火” ，另一位欧系外银则认为，外银没去抢标才是主因。
此外，央行周一代财政部标售的91天期国库券，决标贴现率为0.48%，虽高于市场预期，但此得标利率较去年12月标售的同天期国库券决标贴现率0.500%走跌2个基点。
因应农历年新钞需求，台湾银行从本月12日起陆续排定银行提领新钞，也导致银行的库存现金增加，推高超额积数。根据央行统计，今日通货发行数来到1兆8,489.29亿台币，较9日约增加1,354.42亿。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收在0.388%；今日区间落在0.295-0.400%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.500%，上日为0.388-0.500%；两周拆款利率区间在0.420-0.450%，上日在0.400-0.500%。
**短票利率续探低位**
短票市场方面，票券商表示，周一发票量例行性偏少，而银行间资金去化压力加大，在票源供应不足的情况下，30天期自保短票利率略靠向区间低位。
〞被银行追着打，银行快被淹爆了。〞一位大型票券交易员说。
今日中油及台电四个月天期短票得票利率分别为0.736-0.751%及0.789-0.797%，票券商提及，受到本土银行资金出手抢进，带动标售利率皆较此前同天期走跌，且进而跌破0.80%整数关卡。
但有一位票券商交易员称，目前逐步引导资金落点跨到三月，目前客户端愿意跨过三月季底仍是偏少，虽然农历年前资金偏松，但谨慎看待农历年后资金情势，年假过完三天便跨月且接下来就是元宵节(3月5日)。
今日票券商与银行承作的跨农历年30天期自保短票主要利率在0.59-0.62%，区间低位略往下移，上日则在0.60-0.63%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.541%，前日平均利率在0.606%。上日60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.614%，前日平均利率在0.625%。落点三月底前的60天短票成交量持续高于30天，分别为51.6亿及12亿台币。
台湾央行周一公布，共发行6,533.8亿台币存单，与今日存单到期金额6,759.8亿台币相较，存单发行余额减226亿台币。
本周央行存单到期总额高达2兆(万亿)2,606.1亿台币，余日落点分别为周二1,839.00亿、周三4,783.50亿周四6,417.80亿及周五2,806.00亿。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为负227亿台币，累积超额准备为1兆1,057亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆3,186亿台币。
**RP利率稳在低档**
债券市场附买回(RP)利率周一稳在低档。交易员表示，月初资金虽回流，不过投信端因寿险客户为筹措国际板债券交割，资金提前赎回影响，分配略显不均。
他们指出，投信等金融机构承作跨农历年RP的意愿仍不高，但为了降低年前调度风险，新承做的RP若不跨年就不接。由于下周是年前最后交易期，且有30年期公债要交割，届时才会有略为紧俏的风险。
〞投信钱比较缺，这周有国际债交割。〞一大型票券商交易员说。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，部分跨农历年RP成交在0.64-0.65%，也同上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。
今日有华航 公司债5.2亿台币、北富银金融债1亿台币还本。
本周债券发行情况包括：周二财政部发行91天期104-3期国库券，暂定金额300亿台币；周三台北富邦银行发行1亿美元债及瑞士信贷4亿美元债及6,000万澳元债；周五远东新 发行公司债26亿台币。
至于债券还本主要有：周四亚洲水泥 公司债25亿台币。(完) (集体采写 董永年; 审校 曾祥进)
路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
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