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市场报道 | 2015年 2月 2日 星期一 17:45 BJT

瑞士央行：正盯住1.05-1.10的非正式瑞郎兑欧元区间--报载

瑞士央行1月15日宣布放弃瑞郎/欧元的汇率上限，对汇市构成巨大冲击，瑞郎兑欧元一度跌破0.90瑞郎，后来回升至1.0374瑞郎，外界普遍认为这样强劲的汇价水平仍足以将瑞士经济逼入衰退。

在瑞士央行出台意外之举三天后，央行总裁乔丹接受一份报纸采访时被问道，央行是否会以另外一种形式恢复汇率政策。

“我们是从全局来考虑汇率的，若有必要，我们将积极介入汇市，”乔丹当时说道。(完)

(编译 白云; 审校 王丽鑫/高琦)
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