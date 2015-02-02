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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 17:40 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦2月2日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：小型向上修正可能已完成的格局仍在，只要没有升破1月27日高点1.1423美元，则将设法以偏空走势脱离当前盘整局面。和周四及周五一样，必须跌破1.1224美元，才能确认新的趋势低位。

欧元/日圆：目前正在对突破134.15日圆进行整理，但大概不会持续多久。1月偏空的蜡烛图是2008年10月以来最大，为接下来更大走势的方向提供明确证据。上行反弹应该主要会在134.15受限。136.30有更大阻力。

欧元/瑞典克朗：欧元升破9.3830克朗，并未引发我们所预期的跟进买盘，汇价因而很快回落到先前区间，不过产生了一个垫高的低点。接着的第二波下档急跌显示，买方仍然控制大局。要进一步强化多头格局，则欧元/克朗必须很快突破9.3920及9.4145阻力。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1322 1.1286 +0.32 -6.41 1.2097

美元/日圆 117.68 117.44 +0.20 -1.67 119.68

欧元/日圆 133.22 132.59 +0.48 -7.98 144.77

美元/瑞郎 0.9319 0.9206 +1.23 -6.26 0.9941

英镑/美元 1.5046 1.5066 -0.13 -3.38 1.5573

美元/加元 1.2764 1.2730 +0.27 +9.86 1.1618

澳元/美元 0.7793 0.7766 +0.35 -4.59 0.8168

新西兰元/美元 0.7268 0.7258 +0.14 -6.78 0.7797

欧元/瑞郎 1.0549 1.0374 +1.69 -12.28 1.2026

欧元/英镑 0.7523 0.7487 +0.48 -2.99 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3493 9.3427 +0.07 -1.26 9.4688

美元/挪威克朗 7.7181 7.7239 -0.08 +3.29 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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