中港个股：工行完成收购标银公众多数股权，合资公司专注全球交易业务

台湾新债：友邦保险30年美元零息债以4.45%定价--消息
路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
路透北京2月2日 - 全球市值最大银行--中国工商银行 周一表示，该行已于2月1日就收购标准银行公众有限公司60%股权与南非标准银行集团 完成交割程序，收购后的标银公众将专注全球交易业务。
工行新闻稿称，收购完成后，标银公众将成为一家专注于全球交易业务的银行，通过其在伦敦、纽约、新加坡、迪拜、东京、香港和上海的分支机构，为全球客户提供商品、外汇、利率、信用、股权等交易服务。
“合资公司依托两个股东的全球网络、业务资源、客户基础等优势，将有效满足工商银行和标准银行客户的全球交易业务需求，拓展可观的新业务机会。”工行董事长姜建清表示。
去年初，工行就收购标银公众60%股权与标准银行达成协议。根据股份买卖协议，工行将根据标银公众交割日净资产计算确定向标银伦敦控股支付的交易对价，按标银公众2013年6月30日净资产匡算，交易对价约7.7亿美元。
工行行长易会满指出，通过对标银公众的收购和整合，工商银行将逐步实现全球交易业务的升级和向全球其他地区的拓展；此外，合资公司也将继续为标准银行的非洲客户提供优质交易服务。
他称，工行把伦敦作为境外发展的核心战略市场之一，标银公众收购交易的完成有利于工商银行在英机构形成优势互补、战略协同的金融服务平台，不断提升综合金融服务能力，在促进中英经贸往来、服务两国企业方面发挥更大作用。
标银公众是标准银行通过子公司标准银行伦敦控股有限公司全资控股的银行机构，总部在伦敦。
目前，工行已在全球41个国家和地区设立了330余家海外机构，并通过参股南非标准银行间接延伸至近20个非洲国家。 （完）
(发稿 李贺; 审校 曾祥进)
路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌
路透上海5月11日 - 中国铁路总公司周四公告，将于周五(12日)招标发行总额200亿元人民币的铁路建设债券，其中五年期1 30亿元，10年期70亿元。 上述债券为铁路总公司今年第四期铁路建设债券，采用单一利率(荷兰式)招标方式，具体招标时间为5月12日上午10:00-11: 00，分销期和缴款截止日均为5月15日。五年期招标利率区间3.76%-4.76%，10年期3.81%-4.81%。 本次债券由铁路建设基金提供担保，牵头主承销商为中信证券和工商银行，其他主承销商包括交通银行、中银国际证券、招 商证券和西南证券。中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA。 此前发改委同意2016年中国铁路建设债券发行规模3,000亿元，采用跨年度方式发行，募集资金将全部用于铁路建设项目、 装备购置和债务结构调整。其中2016年实际发行1,400亿元。 以下为最近一段时间以来铁道债招标情况(发行量单位：亿元)： 3年期